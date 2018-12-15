السيسي يعزي إثيوبيا في وفاة رئيسها الأسبق

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيوس، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.



وأعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب الإثيوبي الشقيق.



وتوفي الرئيس الإثيوبي الأسبق، جيرما ولد جيورجيس، عن عمر يناهز 95 عامًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن جيرما شغل منصب رئيس إثيوبيا في الفترة من 2001 إلى 2013، حيث تم انتخابه خلال البرلمان الإثيوبي في عام 2000.



وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد تعازيه لأسرة الرئيس الأسبق والشعب الإثيوبي.



ولد الرئيس الإثيوبي الأسبق في 28 ديسمبر 1924 في مدينة أديس أبابا، وانتخب لمنصب رئيس جمهورية إثيوبيا في 2001 وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2007.