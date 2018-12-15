وزير الاتصالات يبحث مع أنديلا التعاون لبناء قدرات مطورى البرمجيات

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدًا من شركة "أنديلا" المتخصصة في بناء قدرات وتشغيل مطوري البرمجيات على مستوى القارة الإفريقية، برئاسة كريستينا ساس المؤسِّسة المشاركة ومديرة العمليات بالشركة.



حضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وسابرينا روشان مدير استراتيجية التوسع بشركة أنديلا.



وخلال اللقاء رحب الدكتور عمرو طلعت بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الشركة تجاه تأسيس مقر لها في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بهدف تأهيل الكوادر المصرية من الشباب في مجال البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يساعد في توفير فرص عمل لهم في مختلف الشركات العالمية.



وشدد الوزير على اهتمام مصر بشباب إفريقيا ودعمهم بكل الطرق التي تؤهلهم إلى ارتياد الأسواق المحلية والعالمية، والعمل على صقل مهاراتهم المتميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات ملتقى "إفريقيا 2018" الذي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ، مضيفًا أنه لا بد من تعزيز الجهود لسد الفجوة بين المطورين الواعدين في إفريقيا وحاجة سوق العمل والطلب المتزايد من الشركات العالمية على تلك المواهب.



وتم خلال الاجتماع استعراض جهود ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها في مجال بناء القدرات وصقل مهارات الشباب من بينها: المبادرة الرئاسية التي تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب مصري وإفريقي في مجال تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية وإنشاء نحو 100 شركة إفريقية ناشئة، كما تم بحث إمكانية التعاون للوصول لأكبر عدد من المستفيدين والمتدربين من هذه المبادرة بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء معهد تدريب إقليمي للشركة بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة لخدمة أبناء القارة الإفريقية وتعزيز وبناء قدراتهم في مجال تطوير البرمجيات.



"أنديلا" هى إحدى الشركات التي تعمل في مجال تأهيل ورعاية المهارات المتميزة في قارة إفريقيا في مجال البرمجيات لتلبية احتياجات شركات التقنية العالمية من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى، وذلك في مختلف دول العالم، وتأسست عام 2014، ولديها عدد من الفروع والمكاتب التابعة لها في عدد من المدن الإفريقية، مثل: نيروبي، ولاجوس، وكمبالا، وكيجالي، وغيرها في: نيويورك، وسان فرانسيسكو، وتكساس.