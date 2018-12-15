القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
مصر
السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:19 ص

"المواد الغذائية": توفير الأرز الحر بـ9.5 جنيه على البطاقات

المواد الغذائية:
صلاح عامر
dostor.org/2436008

قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة توفر الأرز الحر على البطاقات التموينية بسعر 9.5 جنيه للكيلو بدلًا من الأرز التمويني بـ8 جنيهات نتيجة ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، والذي قفزت أسعاره في الأسواق المحلية بسعر 11 جنيهًا للكيلو.

وأوضحت في تصريح لـ"الدستور" أن المواطنين يقبلون بنسبة 70% على شراء السلع الأساسية الـ3 وهي سلعة السكر والأرز والزيت، والـ30% تقبل على باقي السلع الأخرى مثل المكرونة والسمن النباتي والعدس.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ اسبوع

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ اسبوع

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

موازنة النواب: 10 مليارات جنيه خسائر هيئة السكة الحديدية

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل أسير فلسطيني في مخيم الأمعري

418 سفينة بحمولة 27.3 مليون طن تعبر قناة السويس فى 8 أيام

ads
الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

كشكول

بالفيديو.. «المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر» تنظم يوماً للرفق بالحيوان

«المصرية اليابانية بأكتوبر»: نعمل وفق نظام تعليمي يؤسس للغة الأم

«التعليم» تطلق مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل» لمدارس المرحلة الثانوية

«التعليم العالى» يستعرض تقرير مؤتمر « الدراسات البيئية الدولي الرابع»

«أمهات مصر»: نرفض استمرار دراسة رياض الأطفال حتي 24 يناير

الأمصار

بعد تهديدات تركيا.. التحالف الدولي بقيادة أمريكا يتعاون مع أكراد سوريا

للسبت الخامس على التوالي.. "السترات الصفراء" تحتشد من جديد

مارسيلو: ريال مدريد خسر رونالدو.. والنادي الملكي دائما الأفضل

عقب احتجاجات الغلاء.. الاعتداء على إمام مسجد دافع عن الحكومة السودانية

الأكثر تأثيرا.. الأيزيدية "نادية مراد" تتبرع بمكافأتها لبناء مستشفى

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

الكينيون يخشون على وظائفهم بسبب البضائع الصينية الرخيصة

ماكينات حياكة صينية لنساء ناميبيا لدعم المشروعات متناهية الصغر

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الماغنيسيوم يساعد فى تحسين كفاءة فيتامين "D"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎