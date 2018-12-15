"المواد الغذائية": توفير الأرز الحر بـ9.5 جنيه على البطاقات
قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة توفر الأرز الحر على البطاقات التموينية بسعر 9.5 جنيه للكيلو بدلًا من الأرز التمويني بـ8 جنيهات نتيجة ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، والذي قفزت أسعاره في الأسواق المحلية بسعر 11 جنيهًا للكيلو.
وأوضحت في تصريح لـ"الدستور" أن المواطنين يقبلون بنسبة 70% على شراء السلع الأساسية الـ3 وهي سلعة السكر والأرز والزيت، والـ30% تقبل على باقي السلع الأخرى مثل المكرونة والسمن النباتي والعدس.