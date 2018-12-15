بالفيديو.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء ومارجرجس" بالشروق
ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الألهي بكنيسة "العذراء ومارجرجس" بالشروق.
وقام البابا تواصروس خلال طقس القداس الألهي، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بالشروق.
وشاركه في صلاة التدشين لفيف من الأساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، ولفيف من الأساقفة والشعب القبطي.