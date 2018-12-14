القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:27 م

بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب سيارة ببنى سويف

بالأسماء.. إصابة
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2435410

أصيب 15 شخصا، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد الكيلو 100 اتجاه الزعفرانة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف و7 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف البحر الأحمر إلى محل الواقعة وتم نقل 15 مصابا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام وهم: وائل حمدى أحمد ٣٧ سنة، مصابا بجروح وكدمات، خالد عبداللطيف محمد ٢٤ سنة، ومقيم البساتين القاهرة، مصابا بجرح بالرأس وفقد مقلة العين اليمنى، أحمد عبدالرحمن محمد ١٩ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجروح بالرأس، محمد عيد عطا 21 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن ٧٠ سنة، عامل ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب محمود حسن 15 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، سيد محمد محمد 35 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج سائق، مصابا بجروح وسحجات، خالد علي فرج، 53 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجروح بالرأس، سيد على عبدالمجيد 17 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابا بجروح وسحجات واشتباه كسر بالكتف الأيسر، عبدالباسط شعبان ناصر ١٨ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا كدمات وسحجات، حسن محمود يوسف 40 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجروح وسجحات، مجدى صبحي إبراهيم ٣٤ سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة خلع بالذراع اليمنى، إسلام إسماعيل أحمد ٢٥ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، السيد عاطف الصحاح ١٦ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجروح وسحجات، أدهم حارس محمود ٢٨ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بخلع بالكتف الأيمن.

تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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