تشييع جثمان حسن كامي من السيدة نفيسة وسط غياب فني ملحوظ

شيعت جنازة الفنان الراحل حسن كامي، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، بحضور الآلاف من محبيه.



وحرص كل من بسام رجب، شريف خيرت، أيمن عزب، على المشاركة في أداء صلاة الجنازة وتوديع الفنان الراحل إلى مثواه الأخير، وسط غياب ملحوظ لنجوم الفن.



واستقبل مسجد السيدة نفيسة 15 جثمانًا لأداء الجنازة عليهم بعد صلاة الجمعة، بينهم جثمان الفنان الراحل حسن كامي.



وتوفى"كامي" صباح اليوم الجمعة، داخل منزله عن عمر ناهز 82 عامًا.



وبدأ الراحل حسن كامي حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ عام 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات بشركة الكرنك للسياحة من عام 1958 وحتى 1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة من 1961 وحتى 1968، ورئيسا لشركة "بون فوياج" للسياحة في عام 1977.



كما أنه شغل منصب مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية من عام 1968 وحتى 1977، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، ولعب دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفييتي بعام 1974.



وقام "كامي" بغناء دور البطولة في 270 أوبريتا عالميا على مدى 24 عاما في إيطاليا والاتحاد السوفييتي وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا والدنمارك.



وشارك "كامي" في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام "يا مهلببية يا" و"سمع هس" و"كشف المستور" و"زكي شان"، ومسلسلات "رأفت الهجان" و"أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني".