رئيس الحكومة التونسية يبحث فرص الاستثمار مع أعضاء مجلس الغرف السعودية

بحث رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال السعوديين سبل تدعيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خلال زيارته للسعودية.



جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، حيث أوضح رئيس الحكومة التونسي فرص الاستثمار التي تتيحها تونس في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة الاستثمارات السعودية منذ 2011 حتى الآن، معربًا عن أمله في أن يعود نسق الاستثمارات إلى مساره الطبيعي.



من جانبه، دعا رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبد الهل العبيدي إلى ضرورة التسريع في إحياء خط بحري بين البلدين لتسهيل تنقل البضائع، وإبرام اتفاقيات إضافية تهتم بتسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.