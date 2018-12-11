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تعتبر المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا الأصعب في الجولة الأخيرة لكون الأندية الأربعة لم تغادر المنافسات الأوروبية نهائيا وتملك 3 منها حظوظًا لبلوغ دور 16 لدوري أبطال أوروبا وفريق يملك حظوظًا للذهاب للدوري الأوروبي.





ويتصدر نابولي المجموعة بـ9 نقاط ويواجه ليفربول الثالث بـ6 نقاط ، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بـ8 نقاط ويواجه النجم الأحمر لبلغراد الرابع بـ4 نقاط.

ليفربول ونابولي يلا شوت | بث حي | liverpool | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | Bein Sport 2





وحسب صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية فعدم بقاء ليفربول في دوري الأبطال ولعبه الدوري الأوروبي سيؤثر على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه سيلعب في النصف الثاني من الموسم دورًا إضافيًا عن بقية الفرق في دوري الأبطال ولكونه سيلعب لقاءاته الأوروبية الخميس وبعده يلعب الأحد لقاءاته المحلية.





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وتبقى حظوظ الفرق الثلاثة مرتبطة بنتيجة المباراتين.

ليفربول ونابولي يلا شوت | بث حي | liverpool | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | Bein Sport 2





حظوظ نابولي





الفوز أو التعادل في ليفربول والخسارة بفارق هدف، لكن ليس بنتيجة 1-0 يمنحه التأهل لدور 16 دون حسابات.





ويتأهل أيضًا في حال خسارته بأي نتيجة شريطة عدم فوز باريس سان جرمان في بلغراد على النجم الأحمر لبلغراد.





حظوظ باريس سان جيرمان





الفوز في بلغراد يمنحه التأهل دون حسابات والتعادل أو الخسارة يحتاج خلالهما لعدم فوز ليفربول وفي حال فوز الفريق الإنجليزي يذهب للدوري الأوروبي.

ليفربول ونابولي يلا شوت | بث حي | liverpool | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | Bein Sport 2





حظوظ ليفربول





تبقى مهمة ليفربول معقدة، حيث يحتاج للفوز بـ1-0 أو بفارق هدفين على نابولي للتأهل دون حسابات.





ويمنحه الفوز أيضًا بفارق هدف التأهل في حال فشل باريس سان جرمان في الفوز في بلغراد.





وفي حال فوز ليفربول وتعادل باريس سان جيرمان يتأهل متصدرًا للمجموعة ونابولي ثانيا ويقصي باريس سان جيرمان.





حظوظ النجم الأحمر لبلغراد





يتأهل النجم الأحمر لبلغراد للمشاركة في الدوري الأوروبي شريطة فوزه على باريس سان جرمان وخسارة ليفربول أمام نابولي.





موعد المباراة والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، 10 مساء بتوقيت مصر اليوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد معقل نادي ليفربول.





وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

ليفربول ونابولي يلا شوت | بث حي | liverpool | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | Bein Sport 2