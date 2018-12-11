القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
سياسي
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:56 ص

"عبدالعال" يؤكد دور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
أ ش أ
dostor.org/2431319

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ثقته في أن البرلمان العربي سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربي العربي والدفاع عّن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة للدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وهنأ الدكتور علي عبدالعال، الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي على إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، منوها بهذه الثقة المتجددة والمستحقة التي قامت على أساس سجل حافل بالعطاء المثمر.

وأعرب عن ثقته في أن البرلمان العربي تحت رئاسة السلمي سيدفع التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع من التعاون والإنجاز، وستعزز مكانة البرلمان العربي على المستويين الدولي والإقليمي، وعبر عّن ثقته في أن البرلمان سيعمل على إيجاد حلول سريعة للعديد من المشكلات العربية وسيحشد الجهود لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال إن هذا الظرف التاريخي والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية يتطلب حضورا قويا وفاعلا للبرلمان العربي، وأن يسعى البرلمان لوضع آمال الأمة العربية موضع التنفيذ وأن يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والأمن.

ودعا إلى حشد الجهود واستغلال الإمكانيات العربية في المرحلة القادمة من أجل مزيد من التعاون العربي للتغلب على المعوقات أمام العمل العربي المشترك وتطوير شراكات عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل.

ووجه عبدالعال، التهنئة لأعضاء مكتب البرلمان والشكر لكل من انتهت عضويته في المكتب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

بالصور.. "الدستور" فى كواليس تسجيل "شبهك أوى" للفنان هانى شاكر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11/ 12/ 2018

موعد مباراة ليفربول ونابولى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

كشكول

ننشر أسماء المقبولين بالماجستير قسم جراحة التجميل بـ«طب الأزهر»

«حارة اليهود» مسرحية عبرية بألسن عين شمس

السفارة المصرية تعقب على ما نشرته «القبس» حول الشهادات المزورة

«التعليم» توضح حقيقة إلقاء طالب من أعلي مدرسة ابتدائي

وزير التعليم العالي يشهد فعاليات المؤتمر السنوى السبعين لجمعية جراحة العظام المصرية

الأمصار

الراشد يرد على تصريحات رأيه في الحجاب.. ويؤكد: أنا أهم مذيع في الكويت

فوربس الأمريكية ترشح إماراتية ضمن أكثر 100 إمرأة تأثيراً في العالم

الحديدة تتصدر مشاورات اليمن بالسويد.. وورقة اقتصادية منتظرة

أمير الكويت يدخل المستشفى

الرئيس اليمني يغادر أمريكا بعد اتمام فحوصاته الطبية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

ثورة جديدة فى اللقاحات للقضاء على "أخطر الفيروسات"

أستاذ آثار: مؤتمر حماية التراث يحافظ على الهوية العربية

الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎