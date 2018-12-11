"عبدالعال" يؤكد دور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ثقته في أن البرلمان العربي سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربي العربي والدفاع عّن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك في كلمة للدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.



وهنأ الدكتور علي عبدالعال، الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي على إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، منوها بهذه الثقة المتجددة والمستحقة التي قامت على أساس سجل حافل بالعطاء المثمر.



وأعرب عن ثقته في أن البرلمان العربي تحت رئاسة السلمي سيدفع التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع من التعاون والإنجاز، وستعزز مكانة البرلمان العربي على المستويين الدولي والإقليمي، وعبر عّن ثقته في أن البرلمان سيعمل على إيجاد حلول سريعة للعديد من المشكلات العربية وسيحشد الجهود لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.



وقال إن هذا الظرف التاريخي والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية يتطلب حضورا قويا وفاعلا للبرلمان العربي، وأن يسعى البرلمان لوضع آمال الأمة العربية موضع التنفيذ وأن يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والأمن.



ودعا إلى حشد الجهود واستغلال الإمكانيات العربية في المرحلة القادمة من أجل مزيد من التعاون العربي للتغلب على المعوقات أمام العمل العربي المشترك وتطوير شراكات عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل.



ووجه عبدالعال، التهنئة لأعضاء مكتب البرلمان والشكر لكل من انتهت عضويته في المكتب.