موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء والقنوات الناقلة

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستجمع بين الرجاء الرياضي المغربي والإسماعيلي المصري، اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.



والرجاء الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، تمكن قبل أيام قليلة من التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لذا فإن الفريق في حالة جيدة، أما فريق الإسماعيلي فهو الآخر يعيش حالة جيدة بعض الشئ، بعد تمكنه من التأهل لدور ال32 من دوري أبطال أفريقيا قبل أيام.



وتقرر أن تُجرى أحداث لقاء الإياب بين الإسماعيلي والرجاء الرياضي المغربي مساء اليوم الثلاثاء في البطولة العربية للأندية الأبطال، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.



ويمكن لجماهير الفريقين مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي أمسية الثلاثاء من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية والمالكة لحقوق بث مباريات البطولة العربية للأندية.