يوتيوب حصري مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.





نشر موقع فوتبول إيطاليا أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة المباريات حيث تم الاتفاق على تولي ماسيمليانو إراتي مباراة القمة غدا بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

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ويحل النيراتزوري ضيفًا على البيانكونيري، على ملعب "آليانز ستاديوم" في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 15 للكالتشيو.





ويتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بعد مرور 14 جولة، بينما يتواجد الإنتر في المركز الثالث خلف نابولي الوصيف برصيد 29 نقطة.

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