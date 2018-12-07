رئيس البرلمان التونسي: مكافحة الفساد أحد أوجه المجتمع العادل

قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إن مكافحة الفساد تشكل أحد أوجه المجتمع الديمقراطي العادل والمتوازن، كما أن المعركة ضد هذه الآفة تحتاج إلى تفاعل جماعي لكل العاملين في الحقل السياسي والمدني فهو عمل ومجهود مشترك.



جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، مشددًا على الحاجة الماسة لوجود ثقافة مناهضة للفساد والمفسدين لأن للفساد ثقافة مدمرة للقيم البشرية النبيلة والسلوكيات النزيهة.



وأشار إلى دور رجال التربية والثقافة والفنون والفكر والإعلام وانخراطهم في جهود مقاومة الفساد، بهدف تحصين المجتمع ضد كل سلبيات الفساد وسلوكياته السيئة.



وأوضح الناصر أن البرلمان "يعتبر معركة مكافحة الفساد مهمة وطنية مركزية، وقد ساند إدراجها في أولويات عمل الحكومة، وساهم في دفع هذه المهمة الوطنية عبر توفير الأرضية التشريعية الملائمة، وهو ما يشكّل أحد ملامح الحصيلة الإيجابية لعمل المؤسسة البرلمانية في ذلك المجال".