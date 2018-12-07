الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:56 م
ترامب يعين وليام بار وزيرًا للعدل
نغم رأفت
dostor.org/2426394
عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وليام بار من فريق الرئيس بوش السابق وزيرًا للعدل.
جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز" منذ قليل.
عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وليام بار من فريق الرئيس بوش السابق وزيرًا للعدل.
جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز" منذ قليل.
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