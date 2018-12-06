سحر نصر تشهد غدا توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية حول ريادة الأعمال

تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر صباح غد بمدينة شرم الشيخ توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بريادة الأعمال.



يأتي توقيع الاتفاقية على هامش منتدى إفريقيا 2018، الذي تبدأ أولى جلساته بعد غد السبت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتستمر فعاليات المنتدى - حتى يوم المقبل - بمشاركة 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثون بارزون من جهات إقليمية ودولية.



ويعرض المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات وتحقيق التقدم الاقتصادى فى القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص.



ويعكس استضافة مصر للمنتدى مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في إفريقيا في ظل التمثيل الكبير للمجتمع الدولي بكافة أطيافه فى فعاليات المنتدى؛ فضلا عن الثقة في قدرة ومكانة مصر الدولية والإقليمية باعتبارها أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في المنطقة التي تساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادى المستدام فى القارة السمراء.