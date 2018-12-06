القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
منوعات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:03 م

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2425045

أظهر استطلاع بين الشركات الألمانية أن واحدة من بين كل شركتين متوسطتين تعرضت ذات مرة للتجسس من قبل شركات منافسة أو أجهزة مخابرات أجنبية، أو يرجح، على الأقل، تعرضها لمثل هذا التجسس.

وشمل الاستطلاع 583 شركة، وتم ضمن الدراسة التي أجراها معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الأجنبي والدولي، بالتعاون مع الشرطة ومع معهد فرانهوفر لأبحاث الأنظمة والابتكار.

ونشرت نتائج الدراسة في برلين اليوم الخميس.

وأشار معدو التقرير إلى أن هذه الهجمات التجسسية منتشرة في القطاعات الألمانية والشركات بمختلف الأحجام.

وأكد معدو التقرير أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أنه ليست هناك شركة بمنأى عن التعرض للتجسس.

كما يرجح التقرير أن هناك عددا أكبر من المعروف من الشركات التي تتعرض للتجسس، وذلك في ضوء عدم انفضاح الأمر وفي ضوء حقيقة أن واحدة من بين كل خمس شركات تتعرض لهذه الجريمة هي التي تبلغ عنها السلطات المعنية.

ورغم ذلكـ فإن نحو خمس الشركات التي تشغل أكثر من 50 عاملا ليس لديها استراتيجية محددة لمواجهة الجواسيس واعتراض هجمات القرصنة "كما أن الشركات التي تعرضت ذات مرة للتجسس أو ترجح تعرضها لهذه الهجمات، لم تتعظ من تجاربها من خلال التركيز على المؤشرات التي تدل على تعرضها للتجسس".

وأوضح الباحثون أن "خطر التعرض للتجسس موجود على المستوى الداخلي والخارجي بنفس الحجم.. بل إن الجاني يكون في كثير من الحالات من الوسط المحيط بالشركة، سواء كان الجاسوس موظفا بالشركة أو بشركة أخرى، أو منافسا أو حتى من عملاء الشركة".

وقال الباحثون إن هؤلاء الجناة يمثلون خطورة خاصة لأنهم يعرفون جيدا قيمة المعلومات التي يحصلون عليها ويعلمون كيف يستفيدون منها رغم أن هناك إجراءات بسيطة يمكن بها مواجهة هذا التجسس، مثل وضع ضوابط للعاملين بالشركة لتجنب التعرض للتجسس والفحص الدوري للإجراءات الأمنية للشركة أو تشفير الرسائل الإلكترونية.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

"تسهل الغش فى الامتحانات".. 10 معلومات عن الساعة الإلكترونية

استطلاع: 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يرحبون بزيارة كيم إلى سول

6 تعديلات جديدة على مشروع قانون "المسئولية الطبية"

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الوزراء ينفى بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الوزراء ينفى بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

كشكول

‏رئيس مركز دسوق بكفر الشيخ يتابع أعمال مبادرة الإدارة التعليمية لتجميل الشوارع والميادين

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحيرة

مدير مركز الامتحانات: تم تأويل كلامى...ولا يمكن انتقال الطلاب من سنه لأخري "دون تقييم"

كمال مغيث: يعلق على إلغاء الامتحانات في الصفوف الثلاثة الأولى بالنظام الجديد

الجيوشي "صلاحية أى امتحان أن يقيس فعلاً ما هو مطلوب"

الأمصار

بن راشد يعلن زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

مصر.. الإفراج عن 640 سجينا بمناسبة انتصارات أكتوبر

الرئيس السيسي يقر اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والكويت

من علاقتها مع كلينتون.. لوينسكي تفصح عن نصيحة لا تنساها

الكويت تنفي قرار منع التونسيات من دخول أراضيها

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎