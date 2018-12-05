كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر liverpool الآن

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول و بيرنلى يهم الكثيرين من عشاق كرة القدم في كل مكان، وعشاق فريق ليفربول الانجليزي، والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم هذه القنوات الرياضية، التي ستبث مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي مجاناً، أو بنظام الشيرنج، وذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون الإشتراك فى القنوات المشفرة، ينتظر عشاق الدوري الانجليزي هذه المباراة، والتي تجمع بين الفريق الذى يتقاسم الصدارة مع مانشتر سيتى فى الدوري الانجليزي ليفربول وفريق أرسنال.

كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر liverpool الآن

القنوات الناقلة مجانا لمباراة ليفربول و بيرنلى تمتلك قنوات بى ان سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وهى قنوات رياضية مشفرة، يمكن مشاهدتها عن طريق الاشتراك، وهناك أيضاً عدد من القنوات الرياضية، على الأقمار الصناعية الأجنبية، ومن بين هذه القنوات: كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر liverpool الآن قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500. قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

كورة HD اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي لايف بث مباشر بدون تقطيع | لايف اون لاين بث مباشر liverpool الآن