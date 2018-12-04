غدًا.. طرح أغنية جديدة لـ منير: حبيبتي عاوزه تروح

حصلت شبكة "راديو النيل" على حقوق بث أغنية "طاق طاقية"، بالاتفاق مع الشركة المنتجة لألبوم المطرب محمد منير الجديد الذي يحمل اسم "وطن".



ومن المقرر أن تبدأ الشبكة غدًا الأربعاء بث الأغنية حصريا لمدة أسبوع كامل، على محطات "نغم وميجا وهيتس وشعبى إف إم".



أغنية "طاق طاقية" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وكلماتها "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبي راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عاوزه تروح، لكن قلبي في غيابها ساكن جوا في كتابها يتعلم أبجدية، أبدأ من جديد، بالحلم البعيد، تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد".