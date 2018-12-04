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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:27 م

مشاركة لافتة للهيئة العربية للتصنيع في معرض "إيدكس"

مشاركة لافتة للهيئة
dostor.org/2422372

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية إقامة معرض "إيدكس الدولي" علي أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانيات مصر وقدراتها علي تنظيم هذا الحدث الدولي، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، الذي شهد نشاطا مكثفا للفريق التراس، من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم بحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة التسليح القبرصية، بالإضافة إلي رئيس مكتب الدعم الخارجي بالإدارة العامة للتسليح والمعدات بالقوات المسلحة الإسبانية، وشركة "تاج" الأمريكية.

وأوضح أنه في إطار مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم مع هنريك ماكادو، رئيس الشركة القابضة البرتغالية لمجالات الدفاع، لتعزيز التعاون والتدريب، ونقل الخبرات، وتم الاتفاق علي إقامة ورشة عمل، ولجنة فنية مشتركة مع الجانب البرتغالي، للتنسيق والاتفاق علي مجالات التعاون مستقبلا، والاستعداد لوضع خطة عمل، وذلك قبل الزيارة المتوقعة لوزير الدفاع البرتغالي.

ونوه إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز "الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير" في مجال البحوث والتصميمات والتطوير للأنظمة الدفاعية المختلفة، وأشاد اللواء ركن محمد سليمان فرغل، مدير عام المركز، بامكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وتم الاتفاق علي التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للصناعات الدفاعية.

وأشاد الفريق عبد المنعم التراس بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر، وذلك ثقة في مناخ الاستثمار المتاح حاليا، ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية، مما يدل على المضي قدما في الاتجاه الصحيح.

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