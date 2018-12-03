النشاط الصناعي في بولندا يسجل أول انكماش منذ 2014

سجل النشاط الصناعي في بولندا أول انكماش منذ عام 2014 خلال الشهر الماضي، في إشارة لانتقال عدوى الوضع داخل منطقة اليورو.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في بولندا تراجع إلى 49.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 54.2 نقطة في الفترة المماثلة من العام الماضي ومقارنة مع 50.4 نقطة المسجلة في أكتوبر السابق له.



ويرجع انكماش النشاط الاقتصادي في بولندا إلى هبوط طلبيات الصادرات الجديدة للمرة السادسة خلال العام الحالي.



وكان النشاط الصناعي في منطقة اليورو نما بالقراءة النهائية خلال نوفمبر الماضي بأدنى وتيرة في أكثر من عامين.



وارتفع الزلوتي البولندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد علي 0.6% لتهبط الورقة الخضراء إلى 3.7675 زلوتي.