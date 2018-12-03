بدء محاكمة متهمين بمهاجمة مقهى في بنجلاديش قبل أكثر من عامين

صرح مسئولون، اليوم الاثنين، بأن محكمة في بنجلاديش بدأت نظر قضية متشددين إسلاميين متهمين بمهاجمة مقهى بالعاصمة دكا، قبل أكثر من عامين.

وذكر ممثل الادعاء في القضية جهانجير الهام تشودري، أن ستة من المتهمين الثمانية مثلوا أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى الاتهامات الموجهة إليهم في أول أيام المحاكمة، اليوم الاثنين.

وقال ضابط الشرطة ريبون كومار داس، وهو شاهد الادعاء الأساسي في القضية، أمام هيئة المحكمة، إن المتشددين أطلقوا أعيرة نارية، وكانوا يهتفون "الله أكبر" أثناء تنفيذ الهجوم.

وأضاف أنهم استهدفوا الأجانب بصفة خاصة من أجل إفساد صورة بنجلاديش على الساحة الدولية.

ولقي تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وهندي واحد وأمريكي واحد واثنان بنجلاديشيين حتفهم في الهجوم، الذي استهدف مخبز "هولي أرتيسان" في حي "جولشان" الدبلوماسي، بالعاصمة دكا، يوم الأول من يوليو عام 2016.

وقتل شرطيان أيضا خلال الهجوم، قبل أن تقتحم قوات الجيش المقهى، وتنهي عملية احتجاز الرهائن، وقتل الجيش خمسة متشددين خلال عملية تحرير الرهائن.