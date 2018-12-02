السفير حجازي: هذه السناريوهات المطروحة للأزمة الفرنسية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا، قائلًا: "إن هناك حركة احتجاجات مجتمعية، ضد الضرائب التي ارتفعت إلى 23 % خلال 12 شهرًا فقط".

وأوضح "حجازي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون أمام خيارين، أولهما فرض حالة الطوارئ، والخيار الثاني هو دعوة رئيس الوزراء الفرنسي للجلوس مع عدد من القيادات السياسية، وأصحاب السترات الصفراء لتدارك الأزمة والموقف.