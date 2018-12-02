اليوم.. سماع شهادة "مبارك" فى "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون.



ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.



جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم: محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.