البطريرك إبراهيم إسحق: العراق سيعود أفضل مما كان

اعتبر البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، أن مؤتمر أعمال مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السادس والعشرين كان بمثابة حج إلى العراق.



وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، خلال ختام فعاليات الؤتمر الـ26، لبطاركة الشرق الكاثوليك بالعراق، أن هذا البلد بكل مكوناته وأراضيه وقراه يشبه الأراضي المقدسة، مؤكدا أن المؤتمر انتهى لكن التضامن مع الشعب العراقي وحضارته وثقافته لم ينته، والعراق سيعود أفضل مما كان.



وكان مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك قد اختتم أعمال المؤتمر السادس والعشرين المنعقد في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد ـ العراق، بقداس إلهى احتفالي أقيم في كاتدرائية مار يوسف خربندة بغداد.