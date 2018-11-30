ارتفاع أسعار النفط.. اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن ترددت أنباء عن إن روسيا تقبلت ضرورة خفض الإنتاج مع أوبك قبل اجتماع المنظمة في الأسبوع المقبل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.3 % لتبلغ عند التسوية 59.51 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.16 دولار أو 2.3% إلى 51.45 دولار للبرميل.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي فى فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة.



وأضاف "كمال" أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا فى ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.