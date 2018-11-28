الفياجرا القاتلة.. ما مصير "الحبة روز" بعد تحذير النساء منها؟

"مضاد للاكتئاب تحول إلى فياجرا نسائية" تعليق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العقار الجديد الذي تستعد وزارة الصحة لإطلاقه الأربعاء المقبل بدعوى أنه علاج جديد للنساء اللواتي يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.



وذلك يأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي للإعلان عن أحدث الدراسات لأسباب الطلاق في مصر، والتي خلصت إلى أن السبب الأكبر له ما يعرف بـ"السرير الجاف"، أو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين الذي تتعدي نسبته 50%، في السنة الأولي من الزواج، وحتى الآن غير معروف الشركة المصنعة له.



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