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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:12 م

الرئيس التنفيذى لـ«فودافون مصر»: «رسوم التنمية» قضت على الخطوط المجهولة

الرئيس التنفيذى لـ«فودافون
طارق عتمان
dostor.org/2412219

كشف ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «فودافون مصر»، عن أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية تقدر بـ٤.٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، الذى سينتهى فى مارس ٢٠١٩.
قال «فرومان» إن الشركة تستهدف تعظيم دورها فى سوق الاتصالات المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا فى تصريحات لـ«الدستور»، مشاركة «فودافون مصر» فى معرض «كايرو آى سى تى ٢٠١٨» بباقة من الحلول التكنولوجية لخدمات الجيل الرابع والشمول المالى والتحول الرقمى وخدمات المدن الذكية وخدمات الموبايل بانكينج.
وأضاف أن المعرض سيشهد الإعلان عن اتفاقية تعاون فى مجال الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الإلكترونى بين «فودافون مصر» وشركة «إى فاينانس».
ولفت «فرومان» إلى أن الشركة تحتفل خلال العام الجارى بمرور ٢٠ سنة على عملها فى مصر، وهى الفترة التى ضخت فيها استثمارات تقدر بـ٤٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أن لديها نحو ٤٤ مليون عميل جعلها الشركة رقم ١ فى سوق الاتصالات المصرية.
وكشف عن أن خطة الشركة للثلاث سنوات المقبلة تستهدف ٣ محاور، الأول هو الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات واهتمامها بالاستثمار فى كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» إذا ما أتيح ذلك.
وتابع: «أما المحور الثانى فيشمل تقديم الحلول الرقمية التى تخدم منظومة التحول الرقمى والشمول المالى والمجتمع النقدى، والمحور الثالث خاص بالاستثمار فى العنصر البشرى وتعيين موظفين جدد واستخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وحلول المدن الذكية».
وأشار إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة لشركة «فودافون» العالمية، موضحًا: «هناك خطط توسعية لنا فى مجال مراكز الخدمات الدولية والدعم الفنى».
وأكمل: «فودافون مصر حريصة على توفير فرص العمل للشباب المصرى، الذى لديه مهارات متميزة، وتم تعيين ألف شاب منهم فى التعهيد خلال العام الجارى بجانب الــ٥٦٠٠ شاب العاملين فى هذا المجال»، لافتًا إلى أن إجمالى عدد العاملين بالشركة فى مصر تجاوز ١٠ آلاف موظف.
وكشف عن أن «فودافون مصر» تسعى للحصول على ترددات إضافية للجيل الرابع خلال الفترة المقبلة، وتمت مخاطبة الجهاز القومى للاتصالات بشرط أن تكون ملائمة للعمل مع الترددات الحالية والتى تصل ٤٢.٥ ميجا هيرتز.
وكشف عن أن الشركة تستهدف الاستثمار فى الأقاليم والصعيد، وتحسين جودة الشبكات لديها على مستوى الجمهورية، ولديها خطة لزيادة عدد المحطات التى تعمل بالجيل الرابع خلال الفترة الحالية لتقديم أفضل الحلول لعملائها.
وعن المشاركة فى المدن الذكية ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، قال «فرومان» إن «فودافون مصر» لديها خبرات واسعة فى تقديم حلول المدن الذكية، ويوجد مركز لتقديم خدمات الدعم الفنى من مصر لعدة دول خارجية فى أوروبا، مؤكدا حاجة مصر إلى مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية للاتصالات.
وتحدث عن أن الشركة استثمرت نحو ٤٥٠ مليون جنيه فى برامج المسئولية المجتمعية فى مصر، منها ٢٥ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك من خلال «مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع».
وأشار العضو المنتدب لـ«فودافون مصر» إلى أن الشركة لديها خطة توسعية فى عدد الفروع خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفًا أن لديها نحو ٥٠٠ فرع حاليا لتقديم الخدمات للمشتركين، تشمل كل محافظات الجمهورية.
وحول رسوم التنمية التى فرضتها الدولة فى الفترة الأخيرة بواقع ٥٠ جنيها على كل خط محمول جديد، قال إنه كان لها تأثير إيجابى على السوق من الناحية الأمنية، إذ تم القضاء على كل الخطوط مجهولة البيانات، وساهمت فى الحد من تهريب المكالمات الدولية، ومنع عملية حرق الخطوط من قبل المشتركين للاستفادة من العروض والاستغناء عن الشرائح، بغض النظر عن تأثيرها على المبيعات.
وأكد التزام «فودافون مصر» بتوريد كل الضرائب والرسوم التى أقرتها الدولة احترامًا للقانون، وكذلك بدفع الضريبة العقارية عن كل مواقع المحطات التى تستأجرها.
وأكد ترحيب «فودافون مصر» باستعانة الجهاز القومى للاتصالات بشركة عالمية لإجراء قياسات على شبكات المحمول، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على المركز الأول فى قياسات الجودة على مدار الأربع سنوات الأخيرة من إحدى الشركات العالمية المستقلة.
وأشار إلى أن نحو ١٥٠ شابًا من الصعيد يعملون بمركز خدمات الدعم الفنى بأسيوط، والذى يخدم منطقة حيوية، لافتًا إلى أن الشركة بدورها تحاول خلق مزيد من فرص العمل بجميع محافظات مصر عبر فروعها ومراكز خدمة العملاء.
وعن توزيع أرباح «فودافون» على المساهمين، أوضح أن هذا قرار مجلس الإدارة فى «فودافون العالمية» والشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك ٤٥٪ من أسهم «فودافون مصر»، مؤكدًا أن الأمر يخص الجمعية العمومية للشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وليس لهم كإدارة تنفيذية علاقة بهذا الشأن.
وألمح «فرومان» إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى خدماتها خلال العام المالى الجارى بضخ استثمارات كبيرة، مشددًا على أهمية التعاون مع شركائهم فى دعم خطط الشركة وإقناع المساهمين بضرورة الاستثمار فى البنية التحتية فى مصر خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن رؤية «مصر ٢٠٣٠» تستهدف التحول إلى دولة رقمية بتقديم كل الخدمات إلكترونيا، ما يدفع شركات المحمول لمزيد من الاستثمار فى هذه المنظومة.
وأوضح أن الشركة تستثمر ١.٥٪ من أرباحها فى دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات، سواء بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أو من خلال برامج الشركة المباشرة، بالاضافة إلى دعم الأفكار الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتحسين أدائها بالسوق المصرية.

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