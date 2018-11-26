تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طعن 161 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.



كانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014، جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.



ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم خديجة حسن عزالدين يوسف مالك، ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عزالدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهما عمر.