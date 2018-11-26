القس أنطونيوس فارس يشارك في نهضة أبي سيفين بحلوان

يحل القس أنطونيوس فارس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل والقديس بشنونة المقاري بمنطقة منشأة جمال عبد الناصر، ضيفًا على كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.



ويأتي ذلك يوم الأربعاء 28 من نوفمبر الجاري، كما يشارك بتقديم الفقرة الفنية كورال مُحب الأب.



وأعلنت الكنيسة برئاسة راعيها القس أرسانيوس جابر عن عمل وجبة "أغابي" لجميع الحاضرين وصورة للقديس فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، و10 مرايات.



يُشار إلى أن كنيسة القديس أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس تخضع لرعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.