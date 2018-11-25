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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:17 م

"مدبولي": مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع الأونكتاد

مدبولي: مصر تتطلع
محمد إبراهيم
dostor.org/2410535

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي يزور القاهرة لمتابعة المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية وبحث سبل تعزيز أطر التعاون معها، بالإضافة إلى افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي أطلقها الأونكتاد بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية حول موضوعات تتعلق بالاقتصاد الدولي للمديرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2018.

يأتي ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، معربًا عن سعادته بلقائه خاصة في ظل الدور المحوري للاونكتاد في معالجة القضايا الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة والدفاع عن مصالح البلدان النامية من خلال مساعدتها على المشاركة بإنصاف في الاقتصاد العالمي عن طريق التركيز على الموضوعات المتعلقة بالتجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا.

ونوه "مدبولي" بأن لدى الأونكتاد الكثير مما يقدمه إلى البلدان النامية من خلال تحليله وأبحاثه القيمة بشأن القضايا الجديدة والناشئة التي تواجه جدول أعمال النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 هذا العام حرصت على التأكيد على دور الأونكتاد وولايته والاستجابة لاحتياجاته، إلى جانب مواصلة دورها الداعم للأونكتاد عند ترأسها الاتحاد الأفريقي في العام المقبل.

من جانبه أعرب الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن شكره لما لمسه من حفاوة استقبال وتعاون كبير من قبل المسئولين في مصر، مشيدًا بدعم مصر ممثلة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة لعقد ورشة العمل الإقليمية في معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع الأونكتاد، وكذا دعم مصر للمشاريع المشتركة التي تنفذ في مجالات التجارة الإلكترونية وحماية المنافسة وإدارة الديون وتشجيع الاستثمار.

كما أثنى كيتويي على أطر التعاون القائمة والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مع مصر في مجالات متنوعة في مقدمتها التجارة الإلكترونية من خلال تقديم الدعم الفني لوزارة الاتصالات لإعداد استراتيجية مصر الوطنية في مجال التجارة الالكترونية. وأكد الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن المؤتمر حريص على القيام بدوره في تبادل الخبرات والقيام بالبحوث وتحليل السياسات، وتقديم المساعدات الفنية للدول النامية، مشيدًا بالدور الرائد الذى تقوم به مصر فيما يخص موضوعات التجارة للدول النامية والتنسيق القائم بين الأونكتاد وبعثة مصر لدى الأمم المتحدة.

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