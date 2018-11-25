"عبدالعال" للحكومة: صلاحيات واختصاصات البرلمان لها احترامها

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بضرورة احترام اختصاصات وصلاحيات البرلمان، وأن يكون تمثيل المسئولين في الجلسة ملائما للموضوع محل النقاش.



جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.



وانتقد "عبدالعال" تمثيل وزارة المالية في مناقشات هذا القانون، مؤكدًا أنه سمح بتغيب وزير الصناعة في هذه الجلسة لارتباطه بموعد مهم، إلا أن ذلك لن يكون مبررًا للتقاعس من جانب المجلس في أن يحضر الوزير المختص مناقشة القانون الخاص به.



وشهدت الجلسة مطالبة رئيس المجلس بخروج أحد كبار موظفي وزارة المالية من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة، وحاول وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح.



وقال عمر مروان: الموظف، محل الاعتراض، يمثل وزارة المالية كذلك، فهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، فيما رد "عبد العال" بالقول: التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل وزارة المالية أم لا.



وقال رئيس المجلس: أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، داعيًا وزير شئون البرلمان بطلب التصحيح.



وأوضح عمر مروان، قائلا: "أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية".



وطرح "عبدالعال" طلب وزير شئون مجلس النواب، للتصويت، قائلًا: «يطلب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان حضور مدحت عبدالعزيز سالم جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع»، فوافق النواب، وقال "عبدالعال": "ليتفضل بحضور الجلسة"، وعلق رئيس المجلس: "على الأقل يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل".



وأضاف "عبدالعال": "حضور المجلس النيابي، صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يُفرِّط المجلس في اختصاصاته، وأن يكون مُقدرا ومحترما من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم".