"بداخلى راقصة شرقية" فى قصر ثقافة الشاطبى

ينظم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "بداخلي راقصة شرقية" والصادرة مؤخرًا عن مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، للكاتبة السكندرية داليا بدوي وذلك في السادسة مساء الأحد 25 نوفمبر.



ويتناول المجموعة بالنقد والتحليل والمناقشة الناقدة رانيا ثروت، ويدير الندوة الكاتب محمد عبدالوارث رضوان.



يذكر أن المجموعة تضم 14 قصة قصيرة هي "الحلال الملعون، انتحار بايبيولا، غيبوبة، فستان زفاف، في داخلي راقصة شرقية، غيرة عمياء، أحلام مقتولة، حقيقة حلم، رحلة بحث، عطر شرقي، جرعة أنوثة، طوق نجاة".

