المريخ السوداني يفوز على اتحاد الجزائر 41 في كأس زايد

فاز فريق المريخ السوداني على اتحاد الجزائر، الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب المريخ، ضمن منافسات ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



وأحرز أهداف المريخ محمد عبدالرحمن يوسف "ثلاثة أهداف" في الدقائق 1، و10، و35، وخالد عبدالمنعم النعسان في الدقيقة 39، في حين أحرز هدف اتحاد الجزائر محمد الأمين حامية في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

يذكر أن لقاء العودة سيكون يوم 10 ديسمبر المقبل، في العاصمة الجزائرية الجزائر.

