سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

هوت كابينة مصعد تحمل ستة أشخاص لمسافة 84 طابقًا، بعد أن انقطع حبل رافعة المصعد في رابع أطول بناية بمدينة شيكاغو الأمريكية؛ والمعروفة سابقا بـ"مركز جون هانكوك".



وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن المصعد انزلق من الطابق الـ95 إلى الطابق الـ11، مضيفة أنه عندما وصلت إدارة إطفاء الحرائق إلى مكان الواقعة، تبين لها أنه لم يكن هناك باب بمصعد الطابق الـ11، مما اضطرها إلى إحداث ثقب في حائط كابينة المصعد لإنقاذ الركاب.



وأوضحت الصحيفة أن عملية الإنقاذ استمرت لمدة ثلاث ساعات، وأنه لم يصب أحد ممن كانوا على متن المصعد بأذى.