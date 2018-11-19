"المصري" يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا للحرس في الدوري

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة عشرة من الدوري العام، والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الخامسة والربع مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس.



ركز الدكتور ميمي عبدالرازق المدير الفني للمصري خلال المران على النواحي الخططية الملائمة لملاقاة فريق حرس الحدود في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لمباراة الحرس الأخيرة، والتي فاز خلالها على مضيفه الإسماعيلي بهدف للاشيء، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تنافسًا كبيرًا من اللاعبين على نيل ثقة مديرهم الفني.



وعقب نهاية المران أعلن الدكتور ميمي عبدالرازق عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر بعد قليل للإسكندرية للانتظام بمعسكر مغلق هناك استعدادًا للمباراة وتضم قائمة اللاعبين عشرين لاعبًا هم: أحمد مسعود، أحمد بوسكا، الحارس الناشئ عمرو البغدادي لحراسة المرمى ومعهم اللاعبون محمود حمد، كريم العراقي، أحمد عبدالموجود، أحمد شوشة، مصطفى مارسلو، أحمد خالد، حجاج عويس، عمرو موسى، فريد شوقي، توريك جبرين، عبد الناصر دي ماريا، محمود القط، محمد جابر، أحمد ياسر، الناشئ إسلام عطية، أحمد جمعة، إسلام عيسى، فيما يتغيب عن القائمة الثلاثي محمد كوفي، محمد جريندو، أحمد شكري لحصولهم على الإنذار الثالث خلال مباراة دجلة الأخيرة وكذا المهاجم الفلسطيني محمود وادي لظروف استدعائه لصفوف منتخب بلاده، بالإضافة للثلاثي الحارس محمود السيد والمدافع محمد شطة والنيجيري ايزي ايميكا والذين ما زالوا يواصلون برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.