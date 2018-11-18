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الثقافة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:11 م

صدور كتاب "أجنحة الفراشة" لـ راجي عامر

صدور كتاب أجنحة الفراشة
dostor.org/2401398

صدر حديثا عن مؤسسة دار الهلال، كتاب "أجنحة الفراشة"، للكاتب الصحفي والباحث راجي عامر.. وأعلن "عامر" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكتاب متوفر بكل منافذ دار الهلال، وكذلك أكشاك الصحف بمختلف المحافظات.

يضم كتاب "أجنحة الفراشة" 60 مقالًا مختلفًا لـ"عامر" يتناول خلالها موضوعات متعددة في الشأن السياسي والاجتماعي في مصر.. ويتم عرض هذه المقالات مُرفقة برسومات توضيحية بهدف إثراء الفكرة وإيصالها للقارئ بشكل مبسط، وقام بتنفيذها ثلاثة من الفنانين، هم أحمد عبدالوهاب، ومحمود شلتوت، وسامح سمير.

كما يضم الكتاب مجموعة من الصفحات بعنوان "هوامش"، وهي تضم كلمات مختصرة توضح موقف الكاتب ورؤيته تجاه عدد من القضايا.

ويقول راجي عامر، في مقدمة الكتاب لعرض وتفسير فكرته: "قطرات المياه المتساقطة باستمرار قادرة على شق صخرة ضخمة.. وقطعة جليد صغيرة تتدحرج من أعلى جبل يمكن أن تتضخم خلال رحلة سقوطها حتى تتحول إلى كرة ثلجية عملاقة لا يمكن تجاهل تأثيرها.. ورفرفة أجنحة فراشة في إفريقيا يمكن أن تتسبب في أعاصير ورياح في أمريكا".

ويستكمل في موضع آخر قائلًا: "هذا الكتاب بمثابة محاولة لإسقاط بعض قطرات الماء فوق الصخور، والرفرفة قليلًا بأجنحة الفراشة في الهواء".

يُذكر أن راجي عامر، هو كاتب صحفي وباحث في التاريخ والعلاقات الدولية.. تولى إدارة المكاتب الإعلامية لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وله مقالات أسبوعية وشهرية بعدد من الإصدارات الصحفية، فضلًا عن مقالات ودراسات بالعديد من الصحف والمواقع المصرية.

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