مجلس حكماء المسلمين برئاسة الطيب يعلن عقد مؤتمر لمنصفي الإسلام من الغربيين

قرر مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، في اجتماعه الدوري لمجلس حكماء المسلمين في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتزامن مع مرور أربعة أعوام على تأسيس المجلس، تنظيم مؤتمر بالقاهرة في أكتوبر المقبل يتعلق بالمنصفين من الغرب للإسلام يجمع العلماء والمفكرين من الغرب ممن كتبوا عن الإسلام يشكل منصف، ويضم نخبة من المفكرين والعلماء المسلمين للتباحث حول المسئولية الملقاة على الجانبين بشأن الصورة الحقيقية للإسلام، باعتباره دين المحبة والتسامح والتعايش المشترك.



وقال الأمين العام للمجلس الدكتور علي النعيمي -في بيان اليوم الخميس- إن الاجتماع الذي تزامن مع اختتام فعاليات منتدى شباب صناع السلام الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الإنجليكية في بريطانيا، استعرض مواضيع عدة، من أهمها ما تحقق من نتائج خلال منتدى "شباب صناع المستقبل"، وأبدى الأعضاء سعادتهم بما تحقق خلاله من حوار واحتكاك مباشر بين شباب الشرق والغرب وأكدوا على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات.



وأشار النعيمي إلى أن المجلس ناقش مواصلة لقاءات الحوار مع مجلس الكنائس العالمي وجمعية سانت إيجيدو، وتم اعتماد برامج لاستمرارية مثل هذه اللقاءات، كما اعتمد المجلس مجموعة من المشاركات الدولية في أفريقيا وآسيا، واعتمد برنامج في إفريقيا.



وأضاف د. النعيمي أن المجلس ناقش مجموعة من التحديات التي تواجه المسلمين في العالم واقترح إطلاق مبادرات بحسب المنطقة التي تواجه هذه التحديات، كما تم اعتماد تسجيل مجلس حكماء المسلمين كهيئة دولية معتمدة عالميا ليتمكن من القيام ببعض الأدوار التي تحقق الأهداف التي أسس من أجلها.