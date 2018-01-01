أستراليا تساهم بـ3.6 مليون دولار لتوفير الغذاء لمتضرري أفغانستان

رحب برنامج الأغذية العالمي بالمساهمة الجديدة المقدمة من جانب الحكومة الأسترالية، بقيمة 3.6 مليون دولار، لتوفير المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف داخل أفغانستان.



وأفاد بيان صحفي، نشره البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، بأنه سيستغل تلك الإسهامات لتلبية مطالب السكان المتضررين في 20 إقليما بأفغانستان.



وقال سفير أستراليا بأفغانستان، نيكولا جوردون سميث: "إن المساعدات الإنسانية لأستراليا تركز على دعم الأشخاص الأكثر ضعفا، كالنساء والأطفال وأصحاب الإعاقات".



وعبر سميث عن سعادة بلاده بدعم جهود برنامج الأغذية العالمي، والجهود المشتركة بينه وبين حكومة أفغانستان، للمساعدة في توفير المساعدات الغذائية الحيوية للعائلات المتضررة من الجفاف.



وتعاني أفغانستان، في الوقت الحالي، من جفاف شديد يضرب 20 إقليما، من أصل 34 إقليما بالبلاد.



وقالت ناوكو فوكوناجا، نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: "إن المساهمة المقدمة من أستراليا ستمكّن البرنامج والشركاء، بما في ذلك حكومة أفغانستان، من مساعدة النساء والأطفال والرجال المتضررين من الجفاف، وتوفير احتياجاتهم الغذائية".