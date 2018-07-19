تنشيطًا للسياحة في طابا.. نجوم الغناء يشاركون بـ"ليالي الصيف"

تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات مهرجان "ليالي الصيف الغنائي" في طابا هايتس بجنوب سيناء، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الطرب فى مصر والعالم العربي، الذين يحيون حفلاتهم تحت إشراف عماد الطرابيشي، وتنظيم هاني حسن، بهدف تنشيط السياحة في طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية، وتستمر لمدة أسبوع حتى 27 يوليو الجاري.



ومن المقرر أن يحيي حفل الافتتاح النجم اللبناني فارس كرم، بمشاركة فرقته الموسيقية، ويقدم خلاله باقة من أغنياته الخاصة القديمة والحديثة.



ويحيي الفنان اللبناني معين شريف ثاني ليالي المهرجان مساء السبت المقبل، ويليه حفل الفنان الأردني زياد صالح مساء الأحد 22 يوليو.



ولأول مرة يشارك فى ليالي المهرجان مجموعة من نجوم الغناء المصريين فى مقدمتهم المطربة الشابة كارمن سليمان التى تستعد لإحياء رابع ليالي المهرجان حفل ضخم مساء الإثنين 23 يوليو، ويليها حفل المطرب الشعبي أحمد شيبة حفل يوم الثلاثاء.



كذلك النجم رامي صبري على موعد مع جمهوره للمرة الأولى في طابا، حيث يحيي حفلًا يوم الخميس 26 يوليو.



ومن المقرر أن تسدل المطربة الشعبية بوسي، الستار على فعاليات المهرجان وتحيي حفل الختام مساء الجمعة الموافق 27 يوليو الجارى.



الجدير بالذكر ان المهرجان العام الماضي، استضاف مجموعة كبيرة من نجوم الغناء منهم جورج وسوف، وائل جسار، ونجوي كرم.