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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:43 م

"مستثمري العاشر" تستعرض خطتها أمام وزير التموين

اللواء خالد سعيد،
اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية
اسماء ابراهيم
dostor.org/2254428

نظمت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لقاء مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالمستثمرين، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، واستعرض الوزير خلال اللقاء محاور عمل وزارة التموين فى إطار برنامج الحكومة المصرية وتشمل محور التجارة الداخلية، وزيادة عدد شبكات التوزيع وسلاسل البيع، وعمل بطاقات دعم للفئات الاكثر احتياجًا، وأخيرًا محور زيادة الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية لضمان وجود رصيد كاف وآمن من السلع.

وأكد وزير التموين ماهية المشروعات الاستثمارية والخدمية التى تقوم بها وزارة التموين ومنها مشروعات المناطق اللوجستية وإنشاء الاسواق لكافة المحافظات، ومشروعات انشاء الصوامع والغلال لتخزين الاقماح، ومشروعات تشغيل الشباب ومنها مشروع الألف سيارة ومشروع جمعيتى وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى تشغيل الشباب وتوفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

واستمع المصيلحى إلى مطالب ومقترحات المستثمرين وأهم المعوقات التى تواجههم، مؤكدًا أهمية المشاركة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، بالتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة، لاسيما جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق المشترك والتعاون مع الوزارة فى تنفيذ مشروعات الاستثمار فى المناطق اللوجستية، وإنشاء الاسواق الحديثة بما يضمن تنظيم التجارة الداخلية ونوه سيادته عن أهمية استكمال مشروعات انشاء الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية للاقماح فى الشرقية، حيث إنها أعلى محافظة فى إنتاج القمح.

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