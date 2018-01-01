الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:36 م
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
تصوير:محمد اسد
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أحيا عازف الدي جي محمد فلانتينو، الشهير بالساحر الأسمر، حفلًا بأحد الملاهى الليلية المطلة على ضفاف النيل بمنطقة المهندسين في القاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من السياح العرب الذين تفاعلوا مع إيقاعاته ...
حالة من الغضب تنتاب رواد محطة سراى القبة بالخط الأول لمترو الأنفاق، يوميًا، فمنذ يوم الخميس الماضي، يتوقف القطار بالمحطة لمدة تترواح من 10 إلى 15 دقيقة، مما يؤدى لتزايد أعداد المواطنين داخلها المحطة، ...