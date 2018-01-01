القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:36 م

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

وزارات العدل والداخلية
تصوير:محمد اسد
dostor.org/2254171

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين
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