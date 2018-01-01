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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:49 ص

عمومية "مصر للأسواق الحرة" تناقش توزيعات الأرباح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2252286

قالت ادارة الافصاح بالبورصة إن الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة، المقرر انعقادها في 9 أغسطس المقبل، ستنظر في توزيعات الأرباح.

وأوضحت الشركة، منذ قليل، أن الجمعية ستنظر في القوائم المالية للشركة خلال العام المالي 2017-2018، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة.

وتنظر الجمعية أيضًا انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وافتتاح فروع جديدة للشركة.

واقترح مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 85.7 مليون جنيه عن العام المالي 2017-2018، بواقع 91 قرشًا، وفقًا لحسابات مباشر.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 100.26 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 544.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 394.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 93.7 مليون جنيه، موزعًا على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وكانت الشركة حققت أرباحًا بلغت 76.33 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 83.65 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

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