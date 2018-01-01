أول تعليق من محمد حسن بعد الانضمام للزمالك

أعرب محمد حسن، المنضم حديثا لفريق الزمالك، قادما من وادي دجلة، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدا أنها نقلة كبيرة في مشواره الكروي.



وقال محمد حسن - في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك - "سعيد بالانضمام لنادٍ كبير ينافس دائما على البطولات والألقاب"، متمنيا أن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء، وأن يحقق مع زملائه العديد من البطولات والألقاب خلال المواسم المقبلة.



وأضاف حسن أنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض.



ووجه نجم الزمالك الجديد الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك، على إصراره على ضمه للفريق، والتفاوض مع مسئولي نادي وادي دجلة أكثر من مرة لإنهاء الصفقة، مؤكدا أن تمسك رئيس الزمالك بضمه يضع على عاتقه مسئولية كبيرة، للظهور بشكل جيد، والمساهمة مع زملائه بالفريق على حصد البطولات.