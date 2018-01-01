وزير المالية: قانون الصندوق السيادى يعظم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة

قال الدكتور محمد معيط، إن قانون صندوق مصر السيادي يعظم من موارد الدولة والاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة، وإدارتها بأسلوب محترف ويعظم من العائد، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا القانون بعناية شديدة وصياغة محترفة.



وأكد "معيط"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الآن: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدم استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وهذا يعد إهدارًا للأموال العامة، ويحاسبنا عليه الشعب".



جاء حديث وزير المالية ردًا على مهاجمة النائب ضياء الدين داود، لمشروع القانون.







