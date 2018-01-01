احتجاجات فى شيكاغو بعد قتل الشرطة رجلًا مسلحًا

ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" اليوم، أن احتجاجات اندلعت فى مدينة شيكاغو بولاية إلينوى بعد أن أطلق رجال الشرطة النار على رجل مسلح.



وحسب الصحيفة، فإن الحادث وقع ليلة الأحد، عندما لاحظت دورية للشرطة مسلحًا يجوب الشارع فى المدينة، فأمرته بالتوقف للتفتيش والاطلاع على رخصة سلاحه، إلا أنه ردّ بإطلاق النار، فأرداه رجال دورية الشرطة بنيران فورية قاتلة، وتم نقل الضحية إلى مستشفى محلى، إلا أن الأطباء أكدوا أنه لقى مصرعه على الفور.



وكما ذكرت الصحيفة، فإن حشدًا من المواطنين تجمع نحو الساعة 19.00 (3.00 بتوقيت مكّة المكرمة يوم الأحد) عند تقاطع شارع 71 وشارع تشابل، وبلغ عدد الذين خرجوا إلى الشارع حوالى 150 شخصًا.



