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السبت 14/يوليه/2018 - 12:34 م

رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا: البطولة ناجحة بكل المقاييس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2248673

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا ونائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، أن البطولة ناجحة بكل المقاييس، واصفا عمل المدن الحادية عشرة التي استضافت الحدث بـ"الممتاز".

وقال دفوركوفيتش، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأسبانية اليوم: "إن المونديال ناجح بناء على التعليقات التي تلقيناها، ويأتي في المقام الأول رأي المشجعين الذين قدموا للمونديال وسافروا حول البلد، ورأي المشاهدين عبر التلفاز الذين صوتوا بـ"نعم"، ونسبة المشاهدة ضخمة.

وأشار إلى أن عمل المدن المضيفة للبطولة "ممتاز سواء من ناحية الضيافة أو الأمن".

ومن ناحيته، أشاد مدير عام "روسيا 2018" أليكسي سوروكين بالأداء "الرائع" لمنتخب روسيا، وببلوغه ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، حيث سقط أمام كرواتيا بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن منتخب روسيا يعد من بين المنتخبات الخمسة الأكثر تهديفا بالبطولة.

وعن الحضور الجماهيري قال "إن نسبة الحضور في الملاعب مدهشة بمتوسط 98%.. وغدا سوف نقترب من 3 ملايين تذكرة مباعة.. عمليا لم تكن هناك مقاعد شاغرة".

وبحسب بيانات اللجنة المنظمة، استقبلت روسيا خلال المونديال أكثر من مليون أجنبي واستقبلت مطارات المدن المضيفة 15 مليون راكب.

وأضاف سوروكين أن 300 ألف شخص استخدموا القطارات المجانية بين المدن المضيفة، وأن مهرجانات المشجعين جذبت أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي نسبة تفوق تلك التي سجلها مونديال البرازيل 2014.

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