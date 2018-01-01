مصدر أمنى ينفى تصدع مبانى الركاب بمطار القاهرة

نفى مصدر أمنى مسؤل بمطار القاهرة الدولى تصدع جدران مبانى الركاب رقم 1 و2 نتيجة الانفجار الذى وقع منذ قليل باحدى المصانع البعيدة عن المطار.



وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه فور سماع دوى الانفجار تم تأمين كافة المنشآت الحيوية بالمطار وأبراج المراقبة الجوية بشكل سريع ومعرفة مكان الانفجار وأسبابه.



وأوضح المصدر أن الانفجار قد وقع على مسافة بعيدة للغاية من المطار بإحدى مصانع البتروكيماويات، مشددًا على انتظام الحركة الجوية والملاحة والركايية بشكل طبيعى للغاية.