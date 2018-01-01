العاشر على الجمهورية: أتمنى الإلتحاق بالكلية الحربية (فيديو)

حالة من الفرح عمت أرجاء قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فور سماع خبر نجاح ابن القرية الطالب بشار شعبان عبر قنوات التليفزيون، وحصوله علي المركز العاشر مكرر علي مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، واحتضن أفراد الأسرة بعضهم البعض وانفجرو بالبكاء المختلط بالتهليل والزغاريد عند وصول الخبر إليهم.



بسعادة كبيرة أعرب بشار عن امتنانه لوزير التربية والتعليم الذي هنئه هاتفيًا، وتمنى له دوام التوفيق، وأضاف: "كنت عازمًا على أن أحصل على أعلى الدرجات ولم أتوقع كوني من أوائل الجمهورية، وأهدي هذا التفوق لأبيه وأمه بإعتبارهم أصحاب الفضل بعد الله فيما وصل إليه".



وفيما يخص الكلية التي تمنى الإلتحاق بها قال: "أتمن الإلتحاق بالكلية الحربية، لكن في حال عدم توفيقي في إجتياز الإختبارات أتمن الإلتحاق بكلية الإقتصاد والعلوم السياسة".



"أملي كان في ربنا كبير وكنت واثقة انه مش هيضيع تعبه" بهذة العبارة عبرت والدة بشار عن سعادتها الشديدة لتفوق إبنها، مضيفة: "كنت أُعاني بسببه وينتابني خوف شديد من عدم توفيقه، ويضيع ما يبذله من مجهودات، وكنت ألجأ إلى الله دائما بالدعاء وقد إستجاب لي".



من جانبة قال شعبان فريد والد الطالب بشار كنت أثق أن الله لن يضيع تعب إبني، رغم أن بشار لم يكن الأول في أولادي إلتحاقًا بالثانوية العامة، إلا أن اجتهاده خلق حالة مختلفة، كأن لم يدخل أحد المرحلة الثانوية غيره، الأمر الذي جعلني أبذل قصارى جهدي لتوفير له كل إحتياجاته المادية والمعنوية وغيرها، وفي النهاية لم يخذلنا وكان عند حسن ظننا.