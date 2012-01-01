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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:40 م

الكهرباء: 9.6 ألف ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2245307

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء 9 آلاف و650 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الثلاثاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأربعاء، 30 ألف ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و850 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة و30 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

سيذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

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