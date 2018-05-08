السبكي يهدد بنسف كوبري القناطر لخيانة صافيناز

هاتف مجهول يدعى أحمد السبكي شرطة النجدة بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، وهدّد بنسف كوبري القناطر

الخيرية، بسبب الخيانة التي لاقاها على يد صافيناز، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.



قال السُّبكي، في بلاغه لشرطة النجدة إنه يريد قرشين حشيش وبرشامتين ترامادول وكيلو كباب وأنه سوف يتصل مرة أخرى، ليخبر الشرطة بالمكان الذى سيقومون فيه بترك الطلبات المحدّدة.



أجهزة الأمن كثفت من جهودها، لضبط صاحب البلاغ، خاصة بعد أن قال في بلاغه إنه من منطقة أشمون، التابعة لمحافظة المنوفية.