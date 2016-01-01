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وزير التعليم: امتحانات الثانوية بنظام "البوكليت" هذا العام عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية 11:12 ص

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شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة الهجوم على الملهى الليلي بإسطنبول تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول. 11:08 ص

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بدء التحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة في "رشوة اللبان" بدأ المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاته الموسعة مع المستشار 11:04 ص

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النيابة الإدارية تحظر على مستشاريها التحدث بالسياسة أعلنت هيئة النيابة الإدارية، الأحد، عن حرصها الدائم على حياديتها كهيئة قضائية مستقلة، 10:54 ص

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ننشر أسعار سلع جديدة أضيفت على بطاقات التموين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين، 10:48 ص

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متحدث عسكري جديد لـ"القوات المسلحة" نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، قرار تصديق الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع 09:36 ص

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المرور: سيولة بمعظم المحاور.. وغلق نفق "زهراء المعادي" قال المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، إن هناك سيولة مرورية على 09:02 ص

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جولة الصحافة.. "تيران وصنافير" و"كارت البنزين الذكي" يتصدران صفحات الجرائد القومية تصدرت عدة قضايا محلية وإقليمية عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم جاء في مقدمتها توجيه 08:57 ص

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تهديد جديد من "كوريا الشمالية".. "الزعيم": بيونج يانج أصبحت "قوة نووية" أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن بلاده باتت في المراحل الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي 08:48 ص

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