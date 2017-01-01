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الدستور الورقي
القاهرة : الإثنين 30 يناير 2017
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آخر الأخبار
أمم افريقيا.. كلاكيت تاني مرة «الحضري» يخضع لكشف المنشطات
01:24 ص
أمم أفريقيا.. «كهربا» يكشف حقيقة إصابة «النني» وتفاصيل هدفه في المغرب
01:17 ص
بالصور.. الأقصريون يحتفلون بفوز مصر على المغرب بالشماريخ
01:11 ص
أمم أفريقيا ..رؤوف خليف يهنيء المصريين بالفوز على المغرب
12:58 ص
شاهد.. اتحاد جدة السعودي لـ«كهربا»: فولتك عالي
12:51 ص
بالصور.. احتفالات أهالي البحيرة بفوز مصر على المغرب
12:46 ص
أمم أفريقيا .. وائل جمعة: «العقدة المغربية حلوة بس شقية»
12:42 ص
بالصور.. تدريب 40 مشرفة على استثمار المشروعات الصغيرة ببني سويف
12:36 ص
التحفظ على 5 طن سكر وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا
12:36 ص
محمد سامي يفوز بمنصب نقيب الزراعيين بالقليوبية
12:31 ص
بالصور.. «صحة بني سويف»: تدريب 50 سيدة على مناهضة العنف ضد المراة
12:22 ص
«صحة بني سويف» تحيل مخالفات مستشفي ببا المركزي للشئون القانونية
12:13 ص
شوارع المنوفية تمتليء بالشماريخ والزغاريد بعد الفوز علي المغرب
12:09 ص
أمم أفريقيا .. أحمد ناجي : مبروك لمصر التأهل للدور نصف نهائي بالكان
12:02 ص
ضبط 600 عبوة مشروب كحولي مجهولة المصدر بمحل بقاله بالمنيا
12:00 ص
بالصور..احتفالات و«زغاريد» في مطروح فرحًا بوصول مصر لنصف النهائي
11:59 م
محافظ سوهاج يهنئ اتحاد الكرة بفوز المنتخب المصري على المغرب
11:58 م
محمد هنيدي: "ثلاثة مابيكبروش في مصر عمرو دياب والحضري وهنيدي"
11:57 م
بالفيديو.. احتفال أعضاء الزمالك بفوز مصر على المغرب
11:54 م
التفاصيل
سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة
ألقى ضباط المباحث بالبحيرة برئاسة اللواء محمد خريصه مدير ادارة البحث الجنائي صباح اليوم الاثنين القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الرحمانية. كانت وردت معلومات لضباط مباحث ...
02:25 ص
التفاصيل
أمم أفريقا.. مرتضى منصور: من أراد «كهربا» فليدفع 60 مليون يورو
أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مقابل بيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المُعار لصفوف أهلي جدة السعودي، وصل إلى 60 مليون يورو. وقال مرتضى، في مداخلة له عبر فضائية "ltc" : "سعر كهربا اختلف ...
02:08 ص
التفاصيل
أمم أفريقيا .. «كهربا» يوجه رسالة إلى مجدي عبدالغني بعد هدف المغرب
داعب محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم منتخب مصر، وصاحب هدف فوز الفراعنة على المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا..
01:33 ص
التفاصيل
أمم أفريقيا .. شاهد تعليق شريف إكرامي بعد الفوز على « أسود الأطلسي»
هنأ شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، الجمهور المصري بالفوز على المغرب بهدف نظيف..
12:33 ص
التفاصيل
أمم إفريقا.. موعد مباراة مصر القادمة أمام بوركينا فاسو
تتوجه بعثة منتخب مصر في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الجابونية «برازفيل»، استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو..
12:19 ص
التفاصيل
أمم أفريقيا .. «ناجي » يوضح موقف طارق حامد ومروان محسن من المشاركة أمام «بوركينا فاسو»
قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إن مروان محسن تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الفراعنة،..
12:14 ص
التفاصيل
تصفية 42 تكفيري في حملات أمنية استمرت لـ72 ساعة بالعريش
واصلت قوات إنفاذ القانون في سيناء، حملاتها الأمنية الكبرى التى بدأتها منذ ثلاثه أيام، على معاقل الجماعات التكفيرية المسلحة في جنوب العريش...
12:09 ص
التفاصيل
بالفيديو.. إدوارد «يزغرط» على الهواء احتفالا بفوز مصر على المغرب
أطلق الفنان إدوارد «زغروطة» على الهواء مباشرة في برنامج «القاهرة اليوم»، عبر شاشة «اليوم»؛ احتفالًا بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي
12:08 ص
التفاصيل
بالصور.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بالفوز على المغرب بالأعلام وصور اللاعبين
احتفل المواطنين بشوارع الإسكندرية، بفوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره المغربى بهدف مقابل لا شئ، أحرزه محمود كهرباء قبل انتهاء اللقاء بدقائق...
12:01 ص
التفاصيل
شاهد.. هدف فوز مصر على المغرب في بطولة الأمم الإفريقية
سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف فوز مصر على المغرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب
11:04 م
سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة
أمم أفريقا.. مرتضى منصور: من أراد «كهربا» فليدفع 60 مليون يورو
أمم أفريقيا .. «كهربا» يوجه رسالة إلى مجدي عبدالغني بعد هدف المغرب
أمم أفريقيا .. شاهد تعليق شريف إكرامي بعد الفوز على « أسود الأطلسي»
أمم إفريقا.. موعد مباراة مصر القادمة أمام بوركينا فاسو
أمم أفريقيا .. «ناجي » يوضح موقف طارق حامد ومروان محسن من المشاركة أمام «بوركينا فاسو»
تصفية 42 تكفيري في حملات أمنية استمرت لـ72 ساعة بالعريش
بالفيديو.. إدوارد «يزغرط» على الهواء احتفالا بفوز مصر على المغرب
بالصور.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بالفوز على المغرب بالأعلام وصور اللاعبين
شاهد.. هدف فوز مصر على المغرب في بطولة الأمم الإفريقية
أهم الأخبار
آخر الأخبار
01:24 ص
أمم افريقيا.. كلاكيت تاني مرة «الحضري» يخضع لكشف المنشطات
01:17 ص
أمم أفريقيا.. «كهربا» يكشف حقيقة إصابة «النني» وتفاصيل هدفه في المغرب
12:42 ص
أمم أفريقيا .. وائل جمعة: «العقدة المغربية حلوة بس شقية»
11:59 م
بالصور..احتفالات و«زغاريد» في مطروح فرحًا بوصول مصر لنصف النهائي
11:58 م
بالصور.. شاهد كيف هنأ الفنانون المنتخب المصري بعد الفوز على المغرب؟
01:24 ص
أمم افريقيا.. كلاكيت تاني مرة «الحضري» يخضع لكشف المنشطات
01:17 ص
أمم أفريقيا.. «كهربا» يكشف حقيقة إصابة «النني» وتفاصيل هدفه في المغرب
01:11 ص
بالصور.. الأقصريون يحتفلون بفوز مصر على المغرب بالشماريخ
12:58 ص
أمم أفريقيا ..رؤوف خليف يهنيء المصريين بالفوز على المغرب
12:51 ص
شاهد.. اتحاد جدة السعودي لـ«كهربا»: فولتك عالي
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رئاسة وبرلمان
«الاقتصادية»: السجن والغرامة في انتظار محتكري السلع
قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى قدمتها بالمشاركة مع عدد من النواب إلى اللجنة الاقتصادية، تهدف إلى ضرب ...
الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة خلال أيام
انتهاء قانون المحليات وتوقعات بإقراره في فبراير
البرلمان يرفع مذكرة بمخالفات سفير مصر بجنيف إلى إسماعيل
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الأخبار
"العالمي للطرق الصوفية" يستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم "أضرحة الصالحين"
أدان الاتحاد العالمي للطرق الصوفية استهداف أحد أقدم الجوامع التاريخية في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، وتدمير ضريح ومقام العارف بالله الشيخ علي بن عمر الشاذلي أحد أكبر مشايخ الصوفية في اليمن، ...
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رياضة
أمم أفريقا.. مرتضى منصور: من أراد «كهربا» فليدفع 60 مليون يورو
أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مقابل بيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المُعار لصفوف أهلي جدة السعودي، وصل إلى 60 مليون يورو. وقال مرتضى، في مداخلة له عبر فضائية "ltc" : "سعر كهربا اختلف ...
أمم أفريقيا .. «كهربا» يوجه رسالة إلى مجدي عبدالغني بعد هدف المغرب
أمم افريقيا.. كلاكيت تاني مرة «الحضري» يخضع لكشف المنشطات
أمم أفريقيا.. «كهربا» يكشف حقيقة إصابة «النني» وتفاصيل هدفه في المغرب
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بالفيديو والصور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة أعمار وتأهيل 50 منزلًا
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شاهد.. التحرير في "25 يناير".. غاب النشطاء وحضر المواطنون
بالفيديو .. "سوق العتبة" قنبلة موقوتة فى"وسط البلد".. محافظة القاهرة تدرس نقل السوق لـ الزاوية الحمراء" .. والباعة: لن نترك أماكنا مهما كان الثمن
بالفيديو والصور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة أعمار وتأهيل 50 منزلًا
السجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل في "حصار محكمة مدينة نصر"
بالفيديو.. جنين يلعب "الغوميضة" داخل رحم أمه
بالفيديو والصور.. "الدستور" ترافق النيابة الإدارية خلال معاينة مستشفى الساحل العام
شاهد.. التحرير في "25 يناير".. غاب النشطاء وحضر المواطنون
بالفيديو .. "سوق العتبة" قنبلة موقوتة فى"وسط البلد".. محافظة القاهرة تدرس نقل السوق لـ الزاوية الحمراء" .. والباعة: لن نترك أماكنا مهما كان الثمن
حوادث
سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة
ألقى ضباط المباحث بالبحيرة برئاسة اللواء محمد خريصه مدير ادارة البحث الجنائي صباح اليوم الاثنين القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الرحمانية. كانت وردت معلومات لضباط مباحث ...
تصفية 42 تكفيري في حملات أمنية استمرت لـ72 ساعة بالعريش
عاجل.. حريق في العاصمة الإدارية و7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه
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تعاني من اصفرار الأسنان التي تفسد إطلالتك، ولا تعلمين كيفية القضاء عليها، ومللتِ من استخدام المواد المبيضة التي لا تجلب نتيجة مرضية؟ إليك الحل الأمثل المقدم من خبيرة التجميل والماكياج، اماني فؤاد، كل ...
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إقتصاد
الديون المتعثرة بـ"العربي الإفريقي": البنك يفحص التزامات العملاء دورياً
كشف أحمد شوقي رئيس قطاع الديون المتعثرة في البنك العربي الإفريقي الدولي، أن قطاعات السياحة والمقاولات والاستثمار العقاري، وكذلك القطاعين الصناعي والتجاري تأثروا سلباً، لأن نسبة الديون المتعثرة لدى ...
قريباً.. "المركزي" يعلن زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي
"الدستور" ترصد رحلة تراجع الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.. خبراء: "تحويلات الشركات الأجنبية".. و"عدم الاستقرار" من أهم الأسباب
المنير: توقيع اتفافية تعاون ضريبي مع الإمارات
وزير المالية: إقبال كبير على السندات الدولارية.. وهناك ثقة دولية في الاقتصاد
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بالصور.. محافظ دمياط يستجيب لشكوى مواطنين عبر الواتس آب
استجاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لشكوى عدد من اهالى مدينة دمياط، عبر الواتس اب والخاصة بعدم انارة الاعمدة بالشوارع . واصدر المحافظ، تعليماته للتنفيذيين بمجلس مدينة ومركز دمياط، ...
بالصور.. محافظ الغربية يصرف 50 ألف جنيه للمجلس القومي للمرأة
نظم المجلس القومى للمرأة فرع الغربية ندوة تحت عنوان "منتجات مصرية بأيدى مصرية – شجع منتج بلدك" بحضور اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأه فرع الغربية. واكد ...
بالصور.. مياه الصرف الصحي تحاصر منازل تطون بالفيوم
تشهد قرية تطون بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، غرق الشوارع والمنازل بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، وتحولت البيوت إلى برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحي وسط تجاهل للمسئوولين الذين لم يتحركوا رغم تكرار شكوى ...
شاهد.. طلاب طنطا يعلنون عن مشاعرهم على الفيس بوك.. والطالبات: "نطالب بإيقاف هذة المهزلة"
انشأ عدد من طلاب كلية الأداب جامعة طنطا، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت أسم "خاطبة اداب طنطا" اختصت في نشر العلاقات المخفية بين طلبة وطالبات الكلية، بحيث يقوم المعجب بفتاة بأرسال رسالة ...
ثقافة وفن
بالصور.. شاهد كيف هنأ الفنانون المنتخب المصري بعد الفوز على المغرب؟
عبر عدد كبير من الفنانين عن سعادتهم بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدف، في مباراة رسمية بين المنتخبين بدورة كأس الأمم الأفريقية..
بالفيديو.. دنيا بطمة تتجاهل أزمة زوجها مع طليقته.. وإطلالتها تكشف عن حملها
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فوز هامون على فالس في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح اليسار
محافظات
بالصور.. الأقصريون يحتفلون بفوز مصر على المغرب بالشماريخ
احتفل المئات من أهالي محافظة الأقصر، بفوز المنتخب المصري علي نظيره المغربي في بطولة أمم إفريقيا، بعد أن تمكن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من تسجيل هدف بشباك منافسه المغربي. وخرج أهالي الأقصر إلى ...
بالصور.. احتفالات أهالي البحيرة بفوز مصر على المغرب
بالصور.. تدريب 40 مشرفة على استثمار المشروعات الصغيرة ببني سويف
التحفظ على 5 طن سكر وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا
محمد سامي يفوز بمنصب نقيب الزراعيين بالقليوبية
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