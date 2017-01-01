التفاصيل

سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة ألقى ضباط المباحث بالبحيرة برئاسة اللواء محمد خريصه مدير ادارة البحث الجنائي صباح اليوم الاثنين القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الرحمانية. كانت وردت معلومات لضباط مباحث ... 02:25 ص

التفاصيل

أمم أفريقا.. مرتضى منصور: من أراد «كهربا» فليدفع 60 مليون يورو أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مقابل بيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المُعار لصفوف أهلي جدة السعودي، وصل إلى 60 مليون يورو. وقال مرتضى، في مداخلة له عبر فضائية "ltc" : "سعر كهربا اختلف ... 02:08 ص

التفاصيل

أمم أفريقيا .. «كهربا» يوجه رسالة إلى مجدي عبدالغني بعد هدف المغرب داعب محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم منتخب مصر، وصاحب هدف فوز الفراعنة على المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا.. 01:33 ص

التفاصيل

أمم أفريقيا .. شاهد تعليق شريف إكرامي بعد الفوز على « أسود الأطلسي» هنأ شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، الجمهور المصري بالفوز على المغرب بهدف نظيف.. 12:33 ص

التفاصيل

أمم إفريقا.. موعد مباراة مصر القادمة أمام بوركينا فاسو تتوجه بعثة منتخب مصر في العاشرة من صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الجابونية «برازفيل»، استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو.. 12:19 ص

التفاصيل

أمم أفريقيا .. «ناجي » يوضح موقف طارق حامد ومروان محسن من المشاركة أمام «بوركينا فاسو» قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إن مروان محسن تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الفراعنة،.. 12:14 ص

التفاصيل

تصفية 42 تكفيري في حملات أمنية استمرت لـ72 ساعة بالعريش واصلت قوات إنفاذ القانون في سيناء، حملاتها الأمنية الكبرى التى بدأتها منذ ثلاثه أيام، على معاقل الجماعات التكفيرية المسلحة في جنوب العريش... 12:09 ص

التفاصيل

بالفيديو.. إدوارد «يزغرط» على الهواء احتفالا بفوز مصر على المغرب أطلق الفنان إدوارد «زغروطة» على الهواء مباشرة في برنامج «القاهرة اليوم»، عبر شاشة «اليوم»؛ احتفالًا بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي 12:08 ص

التفاصيل

بالصور.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بالفوز على المغرب بالأعلام وصور اللاعبين احتفل المواطنين بشوارع الإسكندرية، بفوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره المغربى بهدف مقابل لا شئ، أحرزه محمود كهرباء قبل انتهاء اللقاء بدقائق... 12:01 ص

التفاصيل