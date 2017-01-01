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الدستور الورقي
القاهرة : الأحد 22 يناير 2017
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آخر الأخبار
مجدي عبد الغني يكشف سر أداء المنتخب السيء
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01:38 ص
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01:37 ص
بسبب الأحمال الزائدة..اشتعال النيران في محول كهرباء بالشرقية
01:36 ص
طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة «عبد الشافي» ومصير مشاركته في مباراة غانا
01:07 ص
بالصور.. قنا تختتم مولد العارف بالله «الشيخ نصر الدين»
12:27 ص
ميدو: "نتعادل مع غانا وبعد كدا هنكسب أي فريق"
11:55 م
بالفيديو.. علي جمعة يهاجم فيلم دماء على الأسفلت
11:50 م
"دومبيلي" حكمًا لمباراة تونس وزيمبابوي
11:49 م
فتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة من جامعة المنوفية
11:36 م
محافظ قنا يقدم العزاء لأسرة عامل استشهد في ليبيا
11:31 م
عبد الله السعيد: الروح سر الفوز.. وهذا تعليقي على عدم البدء أساسيًا
11:22 م
أبوتريكة يهنئ المنتخب بالفوز على أوغندا
11:17 م
الحضري: مبروك لمصر.. وحققنا هدفنا من اللقاء
11:17 م
بعد 2525 يومًا..مصر تعود للتسجيل في أمم إفريقيا
11:14 م
مصادر: "الكسب غير المشروع" سيفحص ثروة مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة
11:14 م
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بالفيديو..عمرو أديب:«زلزال كبير يضرب مصر قريبًا.. ولابد من توعية الناس»
حذر الإعلامي عمرو أديب، من حدوث هزة أرضية شديد في مصر، خلال الفترة المقبلة، سوف تكون عبارة عن زلزال كبير يضرب جميع أنحاء البلاد.
05:06 ص
التفاصيل
بالفيديو..«مدرب الفراعنة» يفجر مفاجأة بهروب شريف إكرامي
فجر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، مفاجأة من العيار الثقيل حول شريف إكرامي حارس مرمى الفراعنة...
03:17 ص
التفاصيل
وزير الرياضة ينهئ الجماهير المصرية: «مبروك علينا فوز المنتخب .. تحيا مصر»
هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري بالفوز بمباراة أوغندا في أمم افريقيا بالجابون 2017...
02:48 ص
التفاصيل
بالصور.. الفنانون يحتفلون بفوز مصر على أوغندا في «أمم إفريقيا»
احتفل العديد من الفنانين بفوز منتخب مصر على نظيره الأوغندي، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، والمقامة حاليًا بالجابون.
02:20 ص
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بالصورة.. رمضان صبحي يهنئ الجماهير المصرية بالفوز على أوغندا
نشر رمضان صبحي نجم المنتخب المصري، المنضم لصفوف نادى ستوك سيتى الإنجليزى، على حسابه عبر «تويتر»..
02:08 ص
التفاصيل
بسبب الخلافات المالية.. جزار يطعن عامل بـ«السكين» في الشرقية
أصيب عامل بمدينة العاشر من رمضان، بجرح غائر، بعد طعن جزار له بسكين، إثر خلافات وقعت بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج...
02:06 ص
التفاصيل
شاهد .. الصفحة الرسمية لنادي «روما» تهنيء «صلاح» بعد الفوز على أوغندا
هنأت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي، لاعبها المصري محمد صلاح، بمناسبة الفوز على منتخب أوغندا، في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا.
01:31 ص
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«تريزيجية»: لايوجد لاعب محترف يحزن من عدم المشاركة أو الخروج من المباراة
أكد محمود حسن «تريزيجية»، لاعب المنتخب الوطني، أنه لايوجد مباراة سهلة بالبطولة؛ لأن جميع المنتخبات قوية...
01:23 ص
التفاصيل
فيديو.. أميرة نايف تروى تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها ضابط الشرطة السابق
روت الفنانة أميرة نايف، تفاصيل إعتداء زوجها محمود البحيري، ضابط الشرطة السابق، عليها بالضرب، وحبسها في المنزل، والشروع في قتلها...
01:01 ص
التفاصيل
سعد سمير و«كوكا» يخضعان لكشف المنشطات بعد الفوز على أوغندا
يخضع كل من سعد سمير وأحمد حسن «كوكا»، لاعبا المنتخب الوطني، لكشف المنشطات عقب مباراة مصر وأوغندا..
01:01 ص
بالفيديو..عمرو أديب:«زلزال كبير يضرب مصر قريبًا.. ولابد من توعية الناس»
بالفيديو..«مدرب الفراعنة» يفجر مفاجأة بهروب شريف إكرامي
وزير الرياضة ينهئ الجماهير المصرية: «مبروك علينا فوز المنتخب .. تحيا مصر»
بالصور.. الفنانون يحتفلون بفوز مصر على أوغندا في «أمم إفريقيا»
بالصورة.. رمضان صبحي يهنئ الجماهير المصرية بالفوز على أوغندا
بسبب الخلافات المالية.. جزار يطعن عامل بـ«السكين» في الشرقية
شاهد .. الصفحة الرسمية لنادي «روما» تهنيء «صلاح» بعد الفوز على أوغندا
«تريزيجية»: لايوجد لاعب محترف يحزن من عدم المشاركة أو الخروج من المباراة
فيديو.. أميرة نايف تروى تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها ضابط الشرطة السابق
سعد سمير و«كوكا» يخضعان لكشف المنشطات بعد الفوز على أوغندا
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آخر الأخبار
02:41 ص
حمادة صدقي: «كوبر» سبب تراجع مستوى «النني»
02:30 ص
محمد إبراهيم بعد الفوز على أوغندا: «مبروك يا رجالة وعقبال الصعود»
01:47 ص
سفير مصر بالجابون: مستوى المنتخب يتقدم من مباراة إلى أخرى
01:38 ص
مصرع مجند وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية
01:37 ص
صورة.. «الجسمي » يحتفل بفوز مصر على أوغندا في أمم إفريقيا
02:55 ص
مجدي عبد الغني يكشف سر أداء المنتخب السيء
02:41 ص
حمادة صدقي: «كوبر» سبب تراجع مستوى «النني»
02:30 ص
محمد إبراهيم بعد الفوز على أوغندا: «مبروك يا رجالة وعقبال الصعود»
01:47 ص
سفير مصر بالجابون: مستوى المنتخب يتقدم من مباراة إلى أخرى
01:38 ص
مصرع مجند وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية
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رئاسة وبرلمان
لجنة نيابية للتحقيق في أزمة قبائل سيناء مع «الداخلية»
قال حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن البرلمان بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى الأزمة الأخيرة التى نشبت بين القبائل هناك ووزارة الداخلية، على خلفية اتهام قبائل سيناوية وزارة ...
بسبب اختفاء 26 مليار جنيه.. «صحة البرلمان» تهدد باستجواب «عماد الدين»
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دينية البرلمان لـ«الطيب»: لن نسمح بالتطاول على الأزهر
الأخبار
مصادر: إسماعيل يضم سيارات «4×4» الحكومية للداخلية لتأمين 25 يناير
كشفت مصادر مطلعة لـ«الدستور» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بضم جميع السيارات ذات «الدفع الرباعى» الحديثة الخاصة بالوزارات والمؤسسات ...
رصد الزلازل: هزة أرضية ضربت 3 محافظات على عمق 12 كيلومترًا
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القائمة النهائية للتعديل الوزاري في علم الغيب
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بالفيديو..«مدرب الفراعنة» يفجر مفاجأة بهروب شريف إكرامي
فجر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، مفاجأة من العيار الثقيل حول شريف إكرامي حارس مرمى الفراعنة...
مجدي عبد الغني يكشف سر أداء المنتخب السيء
وزير الرياضة ينهئ الجماهير المصرية: «مبروك علينا فوز المنتخب .. تحيا مصر»
حمادة صدقي: «كوبر» سبب تراجع مستوى «النني»
محمد إبراهيم بعد الفوز على أوغندا: «مبروك يا رجالة وعقبال الصعود»
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بالفيديو ... انهيار معتز الدمرداش فى جنازة "ماما نونة"
حوادث
مصادر: "الكسب غير المشروع" سيفحص ثروة مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة
قال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"الدستور"، إنه بمجرد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، واتخاذ إجراء ضد مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة، سيتم عرض المتهم أمام جهاز الكسب غير المشروع وذلك لبيان ذمته ...
بدء التحقيق مع مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة
تحقيقات سرية بمتحف الفن الحديث في سرقة اللوحات
خطة «حسم الإرهابية» لاستهداف «الإنتاج الإعلامي»
تقارير الأمن الوطني تؤخر الخطة النهائية لـ 25 يناير
المرأة و الصحة
البدانة تزيد فرص النجاة من الوفاة عقب إجراء جراحات القلب
أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن البدناء أو المصابين بسمنة مفرطة يكونون أقل عرضة للوفاة بعد إجراء جراحات القلب. ويعرف خبراء الصحة منذ سنوات كيف يزيد الوزن الزائد فرص الإصابة بأمراض القلب، لكن هذه ...
اليوم.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية بـ"التضامن"
دراسة: أدوية الإنفلونزا تسبب «الجنون» عند كبار السن
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وزير الصحة يتفقد إدارة التفتيش الصيدلي لمتابعة مراقبة الدواء
إقتصاد
مصدر: الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد في مارس
قال مصدر رفيع المستوى بقطاع التأمينات الاجتماعية، إن وزارة التضامن ستنتهي من إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، مارس المقبل، لعرضه للحوار المجتمعي، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه إلى مجلس ...
توقيع بروتوكول تعاون بين "التعاون الدولى " و "إعادة إعمار القرى"
حماية المستهلك يحيل شركة جوميا للنيابة بتهمة النصب
غادة والي تتابع علاج حالات المرضى "السمعية والبصرية والذهنية"
البنك الدولى: منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار
البومات الصور
بالصور.. وزير الصحة يطلق المسح الميداني لاكتشاف فيروس سى من المنيا
أطلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم المسح الصحي الميداني للكشف عن المصابين بفيروس سى من قرية البراجيل بمركز ملوي، حيث يشمل المسح قرى 9 محافظات بالصعيد ...
بالصور.. مبادرة "المنيا تأمر" تنتقل لمركز سمالوط
واصلت مبادرة "المنيا تأمر" التي أطلقتها مديرية الأمن برعاية اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن تواجدها بمدن ومراكز المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وقام لوري المبادرة بالانتقال ...
بالصور.. سحب مياه الصرف من حي الجون بالفيوم
قامت لجنة من مجلس مدينة الفيوم برئاسة السيد موسى رئيس المركز، بسحب كميات المياه المتراكمة في حي الجون، وتم بشفط المياه المتراكمة بمنطقة مناشة البكري باستخدام ماكينة شفط المياه والسيارات. وتم استدعاء ...
بالصور.. أطباء مستشفى طوخ يهددون بالإضراب عن العمل
هدد العشرات من الاطباء والاداريين وطاقم التمريض بمستشفي طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، بالامتناع عن العمل وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مدير المستشفي احتجاجا منهم علي ما وصفوه بطريق ...
ثقافة وفن
صورة.. «الجسمي » يحتفل بفوز مصر على أوغندا في أمم إفريقيا
غرد المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريده احتفل فيها مع الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني علي منتخب أوغندا.
عاجل.. إقالة مدير متحف الفن الحديث ومسؤول الأمن بعد سرقة 5 لوحات
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بالصور.. ترامب يبدأ مهامه الرئاسية من الكنيسة.. ومسلمون وهندوس يحضرون المراسم
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بسبب الخلافات المالية.. جزار يطعن عامل بـ«السكين» في الشرقية
أصيب عامل بمدينة العاشر من رمضان، بجرح غائر، بعد طعن جزار له بسكين، إثر خلافات وقعت بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج...
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