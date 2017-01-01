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الدستور الورقي
القاهرة : الخميس 26 يناير 2017
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01:31 م
حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل خطيب خطيبته السابقة بالساحل
01:25 م
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01:24 م
"تضامن المنيا" تنظم ندوة لتعريف المواطنين بـ "تكافل وكرامة "
01:22 م
التفاصيل
بالفيديو.. وزارة الزراعة: لا داعي للقلق من فيروس أنفلونزا الطيور "H5N8"
دعى حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين ومربي الطيور، من عدم الذعر والخوف من فيروس أنفلونزا الطيور H5N8، مشيرًا إلى أن الوزراة اتخذت كافة الاحتياطات بالتعاون مع وزارة البيئة. وقال ...
01:57 م
التفاصيل
"الأمور المستعجلة" تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة التجاريين
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بقبول استئناف نقيب التجاريين، وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي. يذكر أن الدائرة ...
01:52 م
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"السكان" تواجه تسرب التعليم بتطبيق عقوبة على أولياء الأمور
أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، أن الحد من الزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث والعنف ضد المرأة والطفل أساس الإستراتيجية السكانية، لافته أن العقوبات موجودة فى القانون ولكنها لا تنفذ. ...
01:11 م
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السعودية ترحب بمشاركة مصر في مؤتمر الجنادرية بالرياض
رحب نائب وزير الحرس الوطني، الشيخ عبد المحسن التويجري، بالمشاركة المصرية لهذا العام، في الدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر الجنادرية. وعقد نائب وزير الحرس الوطني السعودي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع ناصر ...
12:58 م
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"تل أبيب" تستقبل أطفالًا سوريين وتمنحهم الجنسية الإسرائيلية
وافق وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، ومنحهم الجنسية الدائمة. ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزير الداخلية بارك سيري تأكيده الخطة ...
12:48 م
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نيابة مصر القديمة تستمع لأقوال ممرض بالقصر العيني في حريق مبنى العلاج الاقتصادي
استمعت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، إلى أقوال ممرض مستشفي القصر العيني المشرف يوم واقعة حرق مبنى العلاج الاقتصادي الخاص بعلاج المرضى النفسيين والمدمنين. وأضاف أنه أنقذ 3 مرضى كانوا ...
12:48 م
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"حق الشهيد 3" تواصل حملاتها على الإرهاب بسيناء
شنت قوات الجيش اليوم الخميس، حملة عسكرية موسعة تستهدف العناصر المتشددة من تنظيم أنصار بيت المقدس جنوبي العريش بمحافظة شمال سيناء. وأعلنت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز" أن الجيش المصري واصل حملة "حق ...
12:42 م
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إحالة مدير مدرسة للمحاكمة العاجلة لتسريبه امتحانات "الابتدائية" في بورسعيد
أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية "م.خ" مدير مدرسة الأمين الابتدائية بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية لتسريبه امتحانات الابتدائية في بعض مدارس إدارة شمال بورسعيد التعليمية، عن ...
12:42 م
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"فيفا" يشيد بأداء منتخب مصر أمام غانا: عودة التألق لنجوم الفراعنة
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء المنتخب المصري؛ بعد فوزه على منتخب غانا بهدف نظيف، وتأهله إلى ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية 2017، المقامة حاليًا بالجابون حتى يوم 5 فبراير المقبل. ...
12:18 م
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31 يناير تجديد حبس معاون مباحث الأميرية في "تعذيب مجدي مكين
حددت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، الخميس، 31 يناير الجاري لنظر تجديد حبس الضابط كريم مجدي و3 أمناء شرطة بتهمة تعذيب وقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية. كان قاضى المعارضات، قد ...
12:15 م
بالفيديو.. وزارة الزراعة: لا داعي للقلق من فيروس أنفلونزا الطيور "H5N8"
"الأمور المستعجلة" تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة التجاريين
"السكان" تواجه تسرب التعليم بتطبيق عقوبة على أولياء الأمور
السعودية ترحب بمشاركة مصر في مؤتمر الجنادرية بالرياض
"تل أبيب" تستقبل أطفالًا سوريين وتمنحهم الجنسية الإسرائيلية
نيابة مصر القديمة تستمع لأقوال ممرض بالقصر العيني في حريق مبنى العلاج الاقتصادي
"حق الشهيد 3" تواصل حملاتها على الإرهاب بسيناء
إحالة مدير مدرسة للمحاكمة العاجلة لتسريبه امتحانات "الابتدائية" في بورسعيد
"فيفا" يشيد بأداء منتخب مصر أمام غانا: عودة التألق لنجوم الفراعنة
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02:00 م
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بالصور.. جولة مفاجئة للسيسي بمنطقة السد العالي
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس بجولة مفاجئة في منطقة السد العالي، واستمع إلي شرح من المهندسين والفنيين حول كفاءة السد وأدائه وطرق صيانته، كما تفقد عناصر تأمين السد. كما قام بجولة في ...
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كشف المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن بيع 6 محال وصيدلية بالمزاد العلني، بمشروع "دار مصر" بالمنطقة السكنية الـ17 بالمدينة، بأعلى الأسعار. ووصل سعر المتر بالمحل الأول ...
الإحصاء: 1228.6 مليون جنيه حصيلة رؤوس أموال المصريين المتدفقة
الإحصاء: 143 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية في ديسمبر الماضي
"الإحصاء": 102 إجمالي حوادث القطارات خلال شهر ..و7101 حادث سيارة فى6 أشهر
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استقبل شينزو آبى رئيس وزراء اليابان وفد الشباب المصري المشارك في البرنامج العالمى لقادة الجيل القادم "سفينة شباب العالم اليابانية" والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 17 يناير حتى 3 مارس القادم. ...
تعرف على لائحة ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺃﻣﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان اكليلا من الزهور على النصب التذكاري
بالصور.. الرقابة الإدارية ترصد تلاعب في وزن الرغيف
بالصور.. محافظ الدقهلية يشهد إفتتاح مركز التدريب الإقليمي بشركة مياه الشرب
بالفيديو.. بائع بالسيدة زينب لـ"الدستور": "النائب قال لي.. أنا نجحت بفلوسي"
حوادث
"الأمور المستعجلة" تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة التجاريين
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بقبول استئناف نقيب التجاريين، وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي. يذكر أن الدائرة ...
القبض علي تاجر خردوات لإتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي بقنا
السجن 15 عاما لـ "سايس" خطف طفلاً وساوم أهله علي دفع فدية بالجيزة
ضبط "توربينى جديد " متهم بإغتصاب 4 أطفال فى قنا
حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل خطيب خطيبته السابقة بالساحل
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وزيرالصحة يتفقد مستشفى أسوان العام بعد تطويرها بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه
تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان صباح اليوم الخميس أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية وجاهزية القوى البشرية بمستشفى أسوان العام تمهيداً لافتتاحها . حيث تفقد جميع الاقسام الداخلية ...
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أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن تشكيل لجنة جديدة بالتعاون مع شركة الريف المصري المطور الرائد في مجال الترويج والإستثمار للأراضي الزراعية ، بهدف ...
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يرصد "الدستور" أهم أحداث وأخبار الكنائس المصرية في الداخل والخارج على مدى الـ24 ساعة الماضية، بداية من وادي النطرون وروما والشرابية ونورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بالمركز ...
شاهد.. التحرير في "25 يناير".. غاب النشطاء وحضر المواطنون
وسط غياب النشطاء والثوار، احتفل "المواطنون الشرفاء" بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير، مرددين هتافات "شرطة وشعب وجيش إيد واحدة". ورفع المواطنون لافتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ...
رصف طرق ورفع كفاءة الصرف الصحي بـ 15 مليون جنيه بالوادي الجديد
تفقدت رئيسة مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، سمية خليل ، اليوم الأربعاء مشروعًا لرفع كفاءة وإحلال مرفق الصحي، ورصف شوارع داخلية ببعض الأحياء السكنية بالمدينة، بتكلفة إجمالية 15 مليون و 560 ...
بالصور.. أهالي الأقصر يوزعون باقات الورود على رجال الشرطة في عيدهم
قام عدد من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بالتوجه إلي مقر مديرية الأمن لتهنئة اللواء عصام الحملي، مدير الأمن، والضباط، بعيد الشرطة، والذكري الثالثة لثورة 25 من يناير. ووزع الأهالي عدد من باقات ...
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قال النجم عمرو سعد أنه لم يكن متوقعاً نجاح تلك النوعية من الافلام، والقصة التي قدمها.
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بالصور.. لجنة مفاجئة للمرور على مستشفي التخصصي بدمياط
قامت لجنة من مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المفاجئ علي المستشفي التخصصي من مختلف التخصصات، ويرافقها التفتيش المالي والإداري لمراقبة التزام ...
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