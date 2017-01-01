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بالفيديو ...سفير مصر في واشنطن: الرئيس السيسي سوف يزور أمريكا قريبًا قال السفير ياسر رضا، سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أي قرار يصدر من البيت الأبيض له تأثير على كل منزل في العالم.. 03:01 ص

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والد منفذ هجوم «اللوفر»: «ابنى كان في جولة سياحية بشوارع فرنسا» كشف لواء الشرطة السابق، رضا رفاعى الحماحمي، ووالد المشتبه به فى تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر بفرنسا.. 01:37 ص

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بالصور.. تفاصيل رحلة منفذ هجوم «اللوفر» من مصر إلى باريس قال مصدر أمنى إن منفذ هجوم متحف اللوفر عبد الله رضا رفاعى الحماحمى، من مواليد محافظة الدقهلية 01:07 ص

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محافظ كفر الشيخ: المؤتمر الوطني للشباب سيفتح آفاق استثمار جديدة بالمحافظة وصف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، انعقاد المؤتمر الوطني للشباب بالمحافظة، اليوم السبت، بالحدث التاريخي والهام، 12:44 ص

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بالتفاصيل.. تعرف على تاريخ الشاب المصري منفذ هجوم اللوفر في باريس كشف مصدر أمني، بمديرية أمن الدقهلية، أن الأجهزة الأمنية فرضت حالة من الطوارىء للكشف عن هوية أسرة منفذ هجوم متحف «اللوفر»؛ للتحقيق معها في واقعة الهجوم... 11:58 م

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بالفيديو.. عمرو أديب يوجه لهشام عباس سؤالا محرجا أحرج الإعلامي عمرو أديب، الفنان هشام عباس، بسؤال، قائلًا: «حد قال لك روح يا ابني أنت متنفعش تغني؟». 11:53 م

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سقوط أكبر شبكة دعارة في طنطا يتزعهما 3 قوادين تمكنت مباحث الآداب في الغربية، من ضبط شبكة دعارة كبري بمدينة طنطا، تضم 4 سيدات، و3 رجال من القوداين، في شارع علي مبارك التابع لحي أول طنطا. 11:47 م

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باسم مرسي يتراجع: "أتابع منتخبنا في إفريقيا.. والناس بتفسر الكلام على مزاجها" تحدث باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، عن الهجوم الشديد الذي تعرض له بعد التصريحات التي أطلقها عن عدم متابعته مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بالجابون. وقال خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، ... 11:17 م

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«الشربيني»: الميزانية لا تسمح باختبار «البوكليت» قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا نية لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد، المعروف باسم «البوكليت»، داخل المدارس فى منتصف الفصل ... 10:39 م

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