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بالصور .. شاهد لحظات انكسار لاعبي الفراعنة عقب خسارة الكان لحظات عصيبة عاشها لاعبو المنتخب الوطني المصري، عقب الخسارة أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، ببطولة الأمم الإفريقية... 12:14 ص

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كوبر : اعتذر للمصريين.. خسرت نهائي أخر.. والإصابات السبب اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، للجماهير عقب خسارة الفراعنة للقب بطولة الأمم الأفريقية 2017. وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" أقدم الاعتذار للشعب المصري بعد خسارة ... 12:07 ص

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شاهد.. كيف تسببت سما المصرى في هزيمة المنتخب المصري؟ عبرت الفنانه سما المصري، عن حزنها الشديد بعد خسارة منتخب مصر في نهائي بطولة إفريقيا.. 12:04 ص

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أبو تريكة للاعبي المنتخب: شكرًا رجال مصر نشر أبو تريكه نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، تغريدة، بعد هزيمة المنتخب المصري من المنتخب الكاميروني 11:47 م

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«الحضري» أفضل حارس مرمى في «كان 2017» 11:39 م

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عاجل.. "السيسي" يشكر المنتخب: فزتم بتقدير الشعب 11:28 م

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أمم إفريقيا .. الكاميرون تصعق مصر بهدف قاتل وتحرز اللقب الإفريقي 11:06 م

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شاهد.. القوات المسلحة تنشر فيديو "حصاد أسبوعين من مواجهة الإرهاب" واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني إحكام سيطرتها الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم "يوتيوب" مقطع ... 10:19 م

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شاهد.. كيف احتفل عمرو أديب بهدف النني في شباك الكاميرون علق الإعلامي عمرو أديب، على هدف محمد النني، لاعب منتخب مصر ومهاجم الأرسنال الإنجليزي 09:55 م

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