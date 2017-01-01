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الدستور الورقي
القاهرة : السبت 04 فبراير 2017
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10:03 م
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بالفيديو ...سفير مصر في واشنطن: الرئيس السيسي سوف يزور أمريكا قريبًا
قال السفير ياسر رضا، سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أي قرار يصدر من البيت الأبيض له تأثير على كل منزل في العالم..
03:01 ص
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والد منفذ هجوم «اللوفر»: «ابنى كان في جولة سياحية بشوارع فرنسا»
كشف لواء الشرطة السابق، رضا رفاعى الحماحمي، ووالد المشتبه به فى تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر بفرنسا..
01:37 ص
التفاصيل
بالصور.. تفاصيل رحلة منفذ هجوم «اللوفر» من مصر إلى باريس
قال مصدر أمنى إن منفذ هجوم متحف اللوفر عبد الله رضا رفاعى الحماحمى، من مواليد محافظة الدقهلية
01:07 ص
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محافظ كفر الشيخ: المؤتمر الوطني للشباب سيفتح آفاق استثمار جديدة بالمحافظة
وصف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، انعقاد المؤتمر الوطني للشباب بالمحافظة، اليوم السبت، بالحدث التاريخي والهام،
12:44 ص
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بالتفاصيل.. تعرف على تاريخ الشاب المصري منفذ هجوم اللوفر في باريس
كشف مصدر أمني، بمديرية أمن الدقهلية، أن الأجهزة الأمنية فرضت حالة من الطوارىء للكشف عن هوية أسرة منفذ هجوم متحف «اللوفر»؛ للتحقيق معها في واقعة الهجوم...
11:58 م
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بالفيديو.. عمرو أديب يوجه لهشام عباس سؤالا محرجا
أحرج الإعلامي عمرو أديب، الفنان هشام عباس، بسؤال، قائلًا: «حد قال لك روح يا ابني أنت متنفعش تغني؟».
11:53 م
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سقوط أكبر شبكة دعارة في طنطا يتزعهما 3 قوادين
تمكنت مباحث الآداب في الغربية، من ضبط شبكة دعارة كبري بمدينة طنطا، تضم 4 سيدات، و3 رجال من القوداين، في شارع علي مبارك التابع لحي أول طنطا.
11:47 م
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باسم مرسي يتراجع: "أتابع منتخبنا في إفريقيا.. والناس بتفسر الكلام على مزاجها"
تحدث باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، عن الهجوم الشديد الذي تعرض له بعد التصريحات التي أطلقها عن عدم متابعته مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بالجابون. وقال خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، ...
11:17 م
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«الشربيني»: الميزانية لا تسمح باختبار «البوكليت»
قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا نية لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد، المعروف باسم «البوكليت»، داخل المدارس فى منتصف الفصل ...
10:39 م
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«الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل اتصالات «شفيق» السرية للعودة
تواصل مع جورج إسحاق ويجهز حكومة من الخارج.. والتقى محمود عمارة وقال له: لدى دعم عربى وتمويل مفتوح كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات بدأت بين الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من شباب ...
09:16 م
بالفيديو ...سفير مصر في واشنطن: الرئيس السيسي سوف يزور أمريكا قريبًا
والد منفذ هجوم «اللوفر»: «ابنى كان في جولة سياحية بشوارع فرنسا»
بالصور.. تفاصيل رحلة منفذ هجوم «اللوفر» من مصر إلى باريس
محافظ كفر الشيخ: المؤتمر الوطني للشباب سيفتح آفاق استثمار جديدة بالمحافظة
بالتفاصيل.. تعرف على تاريخ الشاب المصري منفذ هجوم اللوفر في باريس
بالفيديو.. عمرو أديب يوجه لهشام عباس سؤالا محرجا
سقوط أكبر شبكة دعارة في طنطا يتزعهما 3 قوادين
باسم مرسي يتراجع: "أتابع منتخبنا في إفريقيا.. والناس بتفسر الكلام على مزاجها"
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رئاسة وبرلمان
"نقل البرلمان" تفتح ملف قناة السويس.. وكيل اللجنة: تراجع الإيرادات المتوقعة يعتبر خسائر
قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تبدأ زيارات ميدانية لهيئة قناة السويس بداية من منتصف الشهر الجاري، للاطلاع على مسار العمل بها، والتحقق من الخسائر التي ...
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اليوم.. «جمعية المساعي المشكورة» تكرم وزير التموين في احتفالها بيوم «الوفاء والجزاء»
تنظم جمعية «المساعى المشكورة» بمحافظة المنوفية، احتفالها السنوى الواحد والعشرين، ليوم «الوفاء والجزاء»..
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باسم مرسي يتراجع: "أتابع منتخبنا في إفريقيا.. والناس بتفسر الكلام على مزاجها"
تحدث باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، عن الهجوم الشديد الذي تعرض له بعد التصريحات التي أطلقها عن عدم متابعته مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بالجابون. وقال خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، ...
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بالفيديو والصور.. "الدستور" ترافق النيابة الإدارية خلال معاينة مستشفى الساحل العام
حوادث
ضابط يطلق النار على شقيقين حاولا سرقته في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار محمد الفخرانى، حجز ضابط بقطاع الأمن المركزى، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث في واقعة إطلاق النار على شقيقين حاولا سرقته. وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى ...
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دائما ما تحاول النساء تغير شكلها من وقت لآخر، وخاصة لون الشعر الجديد والمتميز، ومع اختلاف الموضة والأذواق بين حين وآخر، تحاول فتيات تغير لون شعرهن أكثر من مرة، في وقت قصير، وهذا يتطلب خروج لون ...
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إقتصاد
«المستثمرين»: مجلس الأعمال المصري السعودي لم يجتمع منذ 6 أشهر
استبعد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، تأثر استثمارات الأفراد والشركات السعودية في مصر، من حالة «التوتر» التي لا تزال تشوب العلاقات المصرية السعودية. وكشف ...
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بالصور.. الحيوانات النافقة تُزاحم أهالي الأقصر
سيطرت حالة من الغضب علي أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر عقب قيام مربي الماشية بالتخلص من جيف الحيوانات النافقة جراء الإصابة بمرض الحمي القلاعية بالطرقات الداخلية للقري، وبداخل الترع والمصارف. وأشتكي ...
بالصور.. "تمكين المرأة " مبادرة مستقبل وطن بالمنيا
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بندر ملوي جنوب المنيا، مبادرة نسائية تحت عنوان "تمكين المرأة لمستقبل أفضل" تحت رعاية الدكتور نور حته الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة واحمد فتحي إسماعيل أمين ...
بالصور.. زراعة الدقهلية تُزيل 14 حالة تعدٍ بقرى ميت غمر
شن المهندس محمد المنسى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية استهدفت قرى مركز ميت غمر تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية حسام الدين امام. أزالت الحملة 14 حالة تعدى ما ...
بالصور.. إزالة من المهد لتعد على أرضٍ زراعية بالدقهلية
أزال مسئولو رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، تحت اشراف اللواء أحمد رأفت رئيس المجلس اليوم الجمعة، تعدى فى المهد على أرضٍ زراعية. قاد الحملة المهندس هشام مجاهد رئيس الوحدة المحلية ...
فن
"تامر حبيب": أنا ممثل طوارئ فقط
قال السيناريست تامر حبيب، إنه قام بأداء بعض الأدوار كممثل، ولكن الدور الوحيد الذي لعبه حقًا كان في مسلسل "السندريلا". وأضاف حبيب خلال الندوة التي انعقدت مساء اليوم (الجمعة)، بقاعة سهير القلماوي ...
كيف عارض فؤاد حداد رؤساء مصر؟
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