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الدستور الورقي
القاهرة : الإثنين 16 يناير 2017
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05:35 م
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الصحف الأمريكية تسلط الضوء على "حكم تيران وصنافير"
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05:15 م
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"الناتو" منزعج من "ترامب"
أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن انزعاج وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول الحلف. وكان ترامب قد قال إن الحلف قد عفا عليه ...
06:14 م
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محمد الباز يكتب.. ماذا فعلت فينا تيران وصنافير؟
مخطئ من يعتقد أن قضية تيران وصنافير تتعلق بمسألة الأرض التي هي عرضنا ليست قضية سياسية. فلسنا أمام جبهتين، جبهة تنازلت عن الأرض، وجبهة أخرى تجاهد من أجل الحفاظ عليها، فالجبهة الأولى التي تتمثل في ...
05:31 م
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بث مباشر.. كوت ديفوار وتوجو في كأس الأمم الأفريقية
يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لمباراة كوت ديفوار وتوجو في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية.
05:18 م
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رئيس محكمة تيران وصنافير يكشف حقيقة تصريحاته
نفي المستشار أحمد الشاذلي، إدلائه بأي أحاديث صحفية لأي موقع أو جريدة إخبارية، اليوم (الاثنين)، حول حكم "تيران وصنافير". وأشار الشاذلي، في تصريحات صحافية، إلى أن الحكم صدر من على منصة القضاء، وتم نشر ...
05:02 م
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مصادر برلمانية تكشف لـ"الدستور" أهم ملامح قانون العمل الجديد.. يلغي الواسطة و"استمارة 6".. ويعزز الاستثمار.. ويقضي على التقاعس
04:47 م
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شاهد.. طلاب مدرسة إسنا الثانوية بالنواصر يؤدون الامتحانات "على الأرض"
سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بقرية النواصر، التابعة لمجلس قروي النجوع، بمدينة إسنا جنوب الأقصر؛ بعد اضطرار أبناءهم إلى أداء الامتحان "على الأرض" نتيجة قلة ...
04:33 م
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بالصور.. ثورة غضب في المملكة بعد حكم "مصرية" تيران وصنافير.. وكتاب سعوديون: "الأحكام المحلية لن تفلح"
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. ودشن النشطاء في المملكة هاشتاج بعنوان "تيران وصنافير سعودية" ...
04:29 م
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فيديو.. وزير التموين يكشف حقيقة تعديل نظام صرف السلع على البطاقات
طمأن محمد علي مصيلحي، وزير التموين، مستحقي الدعم، باستمرار نفس الأنظمة المتبعة في الوزارة، مؤكدًا أن كل السلع متوفرة. وقال مصيلحي- خلال مقابلة مع قناة "dmc"-: "كل السياسات القديمة بالنسبة للدعم ...
04:12 م
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تأييد حبس ضابط شرطة فى الاعتداء علي مستشار بالإسكندرية
قضت محكمة جنح سيدي جابر، برئاسة المستشار خالد عبد الفتاح، بتأييد حكم أول درجة بحبس ضابط شرطة بمديرية أمن الاسكندرية، شهرا وكفالة 200 جنيه وتغريمه 5000 جنيه، بعد اتهامه بالاعتداء علي قاضي بهيئة قضايا ...
03:54 م
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"المركزي" يكشف ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال ديسمبر
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء و الدواجن بنسبة 6.15% و 5.30% على الترتيب ، وساهما بنسبة 0.71% في المعدل الشهري للتضخم العام خلال ديسمبر ،وارجع المركزي الزيادة في أسعار ...
03:24 م
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محمد الباز يكتب.. ماذا فعلت فينا تيران وصنافير؟
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رئيس محكمة تيران وصنافير يكشف حقيقة تصريحاته
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بالصور.. ثورة غضب في المملكة بعد حكم "مصرية" تيران وصنافير.. وكتاب سعوديون: "الأحكام المحلية لن تفلح"
فيديو.. وزير التموين يكشف حقيقة تعديل نظام صرف السلع على البطاقات
تأييد حبس ضابط شرطة فى الاعتداء علي مستشار بالإسكندرية
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شاهد.. هاشتاج مصطفى بكرى يتصدر تويتر بعد الحكم بمصرية " تيران وصنافير"
رئاسة وبرلمان
غدًا.. إفريقية النواب تعقد اجتماع بحضور نجلي عبدالناصر وزعيم غانا
أعلن النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدًا الثلاثاء، بحضور كل من المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وجمال نكروما نجل ...
برلماني: الحكومة اتسمت بالقرارت العشوائية.. ووزير الصحة «بيعمل شو إعلامى»
"الشئون العربية" :المسطحات المائية لا تغطى سوى 30% من إحتياجات مصر من الاسماك
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شكا ملاك شرق السكة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، من تأخر وزير الإسكان مصطفى مدبولي، في إنهاء مشكلة الأراضي الخاصة بهم، بعد اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية على ذلك. وقال المهندس عبد ...
محمد الباز يكتب.. ماذا فعلت فينا تيران وصنافير؟
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إبتدائية القاهرةتنهى إمتحانات الفصل الدراسى الأول..ولا شكاوى من الرياضيات
الشباب والرياضة بالجيزة: تطلق مبادرة "كيف تبدأ مشروعك" للتدريب علي ريادة الأعمال
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بالفيديو.. «خناقة» بين مساعد وزير الداخلية الأسبق ومسئول بـ«تمرد» على الهواء
حوادث
مدير أمن المنوفية يطالب الأفراد باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين
عقد اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، لقاء مع الأفراد والعاملين المدنيين بفرقة تنمية المهارات للأفراد والعاملين المدنيين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بإدارة المرور بمدينة شبين الكوم. ...
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صندوق استثمار يرفع حصته في باكين إلى 10.1%
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شاهد .. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات بمركز ابو حمص
تفقد اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، اليوم الإثنين، مركز شرطة أبو حمص؛ للاطمئنان على سير العمل بالمركز. وقابل مدير امن البحيرة خلال مروره، بعض المواطنين وتحاور معهم عما إذا كان هناك ثمة ...
بالصور.. مدير ـمن يفتتح معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
افتتح اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، معرضا للسلع الغذائية المدعمة، ضمن مبادرة (معا لمحاربة الغلاء)، وتستمر المعارض كأسواق ثابتة. وقال العقيد محمد إلهامي رئيس مباحث التموين، إن أسواق ومعارض (أمان) ...
بالصور.. قبطي يبدأ حفل زفاف شقيقته بـ "القرأن الكريم" في قنا
داومت عدد من وسائل الإعلام على تهويل مشاجرات تقع بين المسلمين والأقباط في محافظات الصعيد، على أنها أحداث طائفية وظهر جلياً خلال تغطية وسائل بعينها خلال العامين الماضيين بعناوين تحمل فى طياتها مقاصد ...
بالصور.. وفد دبلوماسي من الدول الإسكندنافية يزور جنوب سيناء
استقبل اللواء محمود عيسي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد طايل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء خالد متولي، مساعد المحافظ ...
ثقافة وفن
الأعلى للثقافة يناقش "العنف فى المجتمع المصرى"
يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هيثم الحاج على – القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس، في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان " العنف فى المجتمع المصرى" تنظمها لجنة علم النفس ...
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بالصور.. بحث الخطة الاستراتيجية للبرنامج الألماني لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية
أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ان الخطة الاستراتيجية للبرنامج الألماني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة الغربية، يهدف إلى تدريب كوادر على إدارة المخلفات الصلبة
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