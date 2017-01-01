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بالفيديو..عمرو أديب:«زلزال كبير يضرب مصر قريبًا.. ولابد من توعية الناس» حذر الإعلامي عمرو أديب، من حدوث هزة أرضية شديد في مصر، خلال الفترة المقبلة، سوف تكون عبارة عن زلزال كبير يضرب جميع أنحاء البلاد. 05:06 ص

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بالفيديو..«مدرب الفراعنة» يفجر مفاجأة بهروب شريف إكرامي فجر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، مفاجأة من العيار الثقيل حول شريف إكرامي حارس مرمى الفراعنة... 03:17 ص

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وزير الرياضة ينهئ الجماهير المصرية: «مبروك علينا فوز المنتخب .. تحيا مصر» هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري بالفوز بمباراة أوغندا في أمم افريقيا بالجابون 2017... 02:48 ص

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بالصور.. الفنانون يحتفلون بفوز مصر على أوغندا في «أمم إفريقيا» احتفل العديد من الفنانين بفوز منتخب مصر على نظيره الأوغندي، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، والمقامة حاليًا بالجابون. 02:20 ص

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بالصورة.. رمضان صبحي يهنئ الجماهير المصرية بالفوز على أوغندا نشر رمضان صبحي نجم المنتخب المصري، المنضم لصفوف نادى ستوك سيتى الإنجليزى، على حسابه عبر «تويتر».. 02:08 ص

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بسبب الخلافات المالية.. جزار يطعن عامل بـ«السكين» في الشرقية أصيب عامل بمدينة العاشر من رمضان، بجرح غائر، بعد طعن جزار له بسكين، إثر خلافات وقعت بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج... 02:06 ص

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شاهد .. الصفحة الرسمية لنادي «روما» تهنيء «صلاح» بعد الفوز على أوغندا هنأت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي، لاعبها المصري محمد صلاح، بمناسبة الفوز على منتخب أوغندا، في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا. 01:31 ص

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«تريزيجية»: لايوجد لاعب محترف يحزن من عدم المشاركة أو الخروج من المباراة أكد محمود حسن «تريزيجية»، لاعب المنتخب الوطني، أنه لايوجد مباراة سهلة بالبطولة؛ لأن جميع المنتخبات قوية... 01:23 ص

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فيديو.. أميرة نايف تروى تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها ضابط الشرطة السابق روت الفنانة أميرة نايف، تفاصيل إعتداء زوجها محمود البحيري، ضابط الشرطة السابق، عليها بالضرب، وحبسها في المنزل، والشروع في قتلها... 01:01 ص

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