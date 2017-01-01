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الدستور الورقي
القاهرة : الأربعاء 01 فبراير 2017
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أمم أفريقيا.. أفضلية بوركينية أمام الفراعنة في أول ربع ساعة
09:22 م
ضبط عامل بحوزته 9 كيلو بانجو في نصر النوبة
09:18 م
الإندبندنت: إيران تتخلى عن استخدام الدولار ردًا على قرارات ترامب
09:17 م
مروان محسن يدعم المنتخب الوطني بـ"العكاز" أمام بوركينا فاسو
09:16 م
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09:15 م
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09:04 م
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فيديو.. أحمد موسى:"كعبنا عالي على بوركينا فاسو"
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09:00 م
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"كوشة نصف النهائي".. عريس يشاهد مباراة الفراعنة داخل قاعة زفافه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لشاب مقيم فى مدينة بنها بالقليوبية
10:23 م
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رسميًا..كهربا يغيب عن المنتخب الوطني في النهائي
حصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم المنتخب الوطني على الإنذار الثاني في مباراة بوركينا فاسو بنصف نهائي أمم إفريقيا 2017.
10:20 م
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أماني الخياط تدافع عن "سيارات عبدالعال":"لحمايته من إرهاب الإخوان"
برّرت الإعلامية أماني الخياط، واقعة شراء مجلس النواب لـ 3 سيارات مصفّحة بقيمة 18 مليون جنيه
10:01 م
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أمم إفريقيا.. شوط أول سلبي بين مصر وبوركينا فاسو
انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الدور نصف النهائي ببطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وأهدر لاعبو المنتخب الوطني أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق ...
09:52 م
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بث مباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو
ينقل لكم "الدستور" بثًا مباشرًا لمباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها بعد قليل في نصف نهائي أمم إفريقيا 2017.
08:05 م
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فيديو.. البرادعي يكشف موعد عودته لمصر
نشرت فضائية "التليفزيون العربي" البرومو الترويجي للحلقة الخامسة والأخيرة من الحوار الذي أجرته مع الدكتور محمد البرادعي
08:44 م
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حكم بتجريم الصفحات المحرضة على فيسبوك
أودعت الدائرة الخامسة «إرهاب الجيزة»، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر سعيد موسى، حيثيات حكمها فى القضية رقم «17497 لسنة 2016»، الخاصة بسجن المتهم «هشام سمير عبدالفتاح» 5 سنوات وتغريمه مائتى ...
08:05 م
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وفد أمني من حماس يتوجه إلى القاهرة.. والحركة تقدم فروض الطاعة
أعلن مصدر من حركة حماس، إن وفدا أمنيا من حماس توجه إلى القاهرة عبر معبر رفح البرى، حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال المصدر، إن الزيارة تأتى فى إطار استكمال القاءات، التى بدأها نائب رئيس ...
07:56 م
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الأمن يحبط خطة أولتراس نهضاوي لحرق نادي الشرطة بالجزيرة
شفت مصادر أمنية عن خطة وضعتها عناصر «أولتراس نهضاوى » التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستهدف نادى الشرطة بالجزيرة، بعد رفض وزارة الداخلية طلب أولتراس أهلاوى، لإحياء ذكرى ما يسمى بمذبحة بورسعيد، فى ...
07:28 م
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بمساعدة أصدقائه.. قتل صاحبه ليسدد ديونه
07:22 م
"كوشة نصف النهائي".. عريس يشاهد مباراة الفراعنة داخل قاعة زفافه
رسميًا..كهربا يغيب عن المنتخب الوطني في النهائي
أماني الخياط تدافع عن "سيارات عبدالعال":"لحمايته من إرهاب الإخوان"
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بث مباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو
فيديو.. البرادعي يكشف موعد عودته لمصر
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الأمن يحبط خطة أولتراس نهضاوي لحرق نادي الشرطة بالجزيرة
بمساعدة أصدقائه.. قتل صاحبه ليسدد ديونه
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09:22 م
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09:04 م
بالصور.. جماهير غفيرة وفنانين بالمركز الأولمبي لمشاهدة لقاء مصر وبوركينا فاسو
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10:13 م
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09:49 م
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رئاسة وبرلمان
البرلمان يشترط زيادة رواتب الموظفين قبل الوزراء
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال فى جلسته أمس، تفويض هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد لاستجواب الحكومة المقدم من النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بشأن ارتفاع ...
رفض برلماني لقرار وزير التموين بزيادة أسعار السكر والزيت
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الأخبار
رئيس اللجنة البارالمبية ترسل بشري سارة لذوي الإعاقة
قالت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، أن هدف اللجنة هو الاهتمام بشئون اللاعبين، حتي بعد الاعتزال. وأضافت خطاب خلال الندوة التي انعقدت مساء اليوم، تحت عنوان "مستقبل رياضة الأشخاص ذوى ...
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"مجلس السكان" يدرب طلاب الجامعات على تنمية مجتمعاتهم
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رسميًا..كهربا يغيب عن المنتخب الوطني في النهائي
حصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم المنتخب الوطني على الإنذار الثاني في مباراة بوركينا فاسو بنصف نهائي أمم إفريقيا 2017.
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السجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل في "حصار محكمة مدينة نصر"
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حوادث
ضبط عامل بحوزته 9 كيلو بانجو في نصر النوبة
تمكن رجال الشرطة بنصر النوبة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاملاً بحوزته لفافات بانجو قبل ترويجها على عملائه. تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء مدحت مليكة، مساعد مدير الأمن، يفيد ضبط ...
إصابة 8 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم
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المرأة و الصحة
«النيم »عشبه هندية..تغنيك عن مستحضرات التجميل
العناية بالبشرة والشهرة، هما من أولويات أي امراه، ويعتبر حب الشباب والتجاعيد والبثور، والخطوط الدقيقة، قشرة الرأس، وفقدان الشعر، هي من المشكلات التي تعاني منه السيدات. قدم موقع " top10homeremedies"، ...
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تكريم "مصر العطاء" بعد نجاح أول عملية زرع نخاع لطفل في الصعيد
إقتصاد
المجلس العالمي لمديري المحاسبين: مصر من أكبر الأسواق في العالم
قال أليكس إنج، رئيس المجلس العالمى لمديري معهد المحاسبين الإداريين، إن مصر تعد واحدة من أكبر أسواق معهد المحاسبين الإداريين عالميا، حيث لدى المعهد ما يزيد على 2200 من الأعضاء فى مصر، متوقعًا أن يرتفع ...
"المصرف المتحد" يكشف تعديلات "المركزي" المقترحة لـ"التمويل العقاري"
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"النواب" يوافق على قرض بـ50 مليون دينار كويتى لتنمية سيناء
عمال "أمريكانا" يضربون بسبب تدني الرواتب
البومات الصور
بالصور.. إنطلاق ماراثون لمكافحة مرض السكر في الأقصر
شهدت محافظة الأقصر، انطلاق سباق الماراثون الرياضى الذى تقيمه جمعية صعيد مصر للسكرى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة للتعريف باهمية ودور الرياضة فى مكافحة مرض السكر بمشاركة محمد بدر محافظ الاقصر ...
بالصور.. ضبط فسيخ و مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة للرقابة بالبحيرة
شن ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين ومفتشى الصحة بالبحيرة، حملة على المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، لمراقبة توافر السلع التموينية، خاصة السكر والزيت والسلع ...
شاهد.. أهالي أبوحمص يقطعون الطريق أمام مبنى محافظة البحيرة
قطع العشرات من أهالى قرية بسنتواى بمركز المحمودية، شارع عبدالسلام الشاذلى بدمنهور أمام مبنى ديوان عام محافظة البحيرة؛ احتجاجا على عدم و صول مياه الشرب للقرية، و ردد المحتجون الهتافات ومنها "واحد ...
بالصور.. بدء فاعليات مؤتمر "حلقة وصل" بالفيوم وتغيب وزير الثقافة وعمر موسي
بدأت منذ قليل، فاعليات مؤتمر حلقة وصل بقصر ثقافة الفيوم، بحضور الدكتور جمال سامي، المحافظ، و تغيب من الفاعليات وزير الثقافة حلمي النمنم، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذين كان ...
ثقافة وفن
شاهد.. "سيلفي" فريدة سيف النصر قبل الجريمة
شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بأول صورة "سيلفي
تعرف على ميعاد عرض "هبة رجل الغراب"
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وفد أمني من حماس يتوجه إلى القاهرة.. والحركة تقدم فروض الطاعة
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الإندبندنت: إيران تتخلى عن استخدام الدولار ردًا على قرارات ترامب
محافظات
بالصور.. رئيس مدينة مرسى مطروح يستعد لـ"الصيف" بزراعة 30 نخلة
أشرف اللواء أشرف مصطفى - رئيس مدينة مرسى مطروح، على زراعة عدد 30 نخلة بطريق مطروح الساحلي؛ استعدادًا لموسم الصيف القادم. شملت مناطق زراعة النخيل اليوم، الطريق الساحلي "مطروح الإسكندرية"، كما تم ...
تسهيلات في طلبات شراء الأراضي بمطروح
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