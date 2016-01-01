التفاصيل

بالفيديو.. الباز: "الدستور" جريدة تأكل من عرق جبينها نفى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ما تردد من شائعات حول صفقة شراء الجريدة، مؤكدا أنها ليس ليها أساس من الصحة. وقال خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه ... 10:28 م

التفاصيل

"الدستور" في ثوبها الجديد.. الآن بعد توقف 10 أيام، صدرت جريدة "الدستور" بثوب جديد، تحت قيادة الكاتب الصحفي محمد الباز. 10:21 م

التفاصيل

بالفيديو.. شيريهان تدخل في نوبة بكاء خلال إعلان عودتها للفن دخلت الفنانة شيريهان في نوبة بكاء، خلال احتفالية عودتها للحياة الفنية 10:08 م

التفاصيل

"الكسب غير المشروع": حبس "اللبان" 15 يومًا في "الرشوة الكبرى" قرر جهاز الكسب غير المشروع، منذ قليل، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه فى قضية ... 10:05 م

التفاصيل

محمد الباز يكتب.. الوصايا العشر لـ"الدستور" الجديد من حقك تماماً وصفنا بالجنون . فما الذى يجعلنا نتحمس لبعث الروح من جديد فى عقل وقلب جريدة ورقية، فى وقت تجمع فيه الصحف الورقية أشلاءها التى تبعثرت فى الطرقات بفعل الضغوط الاقتصادية ... 09:55 م

التفاصيل

"عبدالعال" يزور مران المنتخب غدًا على رأس وفد من البرلمان يترأس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا مساء غد الثلاثاء لحضور مران المنتخب الوطني 09:49 م

التفاصيل

اقرأ في "الدستور" غدًا.. تعديل حكومي جديد يشمل 13 وزيرًا نهاية يناير تنشر جريدة الدستور في عددها الصادر صباح غد الثلاثاء، في ثوبها الجديد تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب تحت عنوان "تعديل حكومي جديد يشمل 13 وزيرًا نهاية يناير". 09:05 م

التفاصيل

ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس في الرواية فاز إبراهيم فرغلي، بجائزة ساويرس في الرواية، عن عمل "معبد أنامل الحرير"، فيما فاز الكاتب أحمد الخميسي في فرع القصة، عن المجموعة القصصية "أنا وأنت"، وذلك فرع كبار الكتاب. 09:17 م

التفاصيل

عاجل.. رونالدو أفضل لاعب في 2016.. ورانيري أحسن مدرب منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، البرتغالي، كرستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب 09:09 م

التفاصيل