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الدستور الورقي
القاهرة : الإثنين 06 فبراير 2017
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10:28 م
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10:26 م
أرسنال يسأل النني ويتعجب:"كيف أحرزت هذا الهدف"؟
10:13 م
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بالصور .. شاهد لحظات انكسار لاعبي الفراعنة عقب خسارة الكان
لحظات عصيبة عاشها لاعبو المنتخب الوطني المصري، عقب الخسارة أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، ببطولة الأمم الإفريقية...
12:14 ص
التفاصيل
كوبر : اعتذر للمصريين.. خسرت نهائي أخر.. والإصابات السبب
اعتذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، للجماهير عقب خسارة الفراعنة للقب بطولة الأمم الأفريقية 2017. وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" أقدم الاعتذار للشعب المصري بعد خسارة ...
12:07 ص
التفاصيل
شاهد.. كيف تسببت سما المصرى في هزيمة المنتخب المصري؟
عبرت الفنانه سما المصري، عن حزنها الشديد بعد خسارة منتخب مصر في نهائي بطولة إفريقيا..
12:04 ص
التفاصيل
أبو تريكة للاعبي المنتخب: شكرًا رجال مصر
نشر أبو تريكه نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، تغريدة، بعد هزيمة المنتخب المصري من المنتخب الكاميروني
11:47 م
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«الحضري» أفضل حارس مرمى في «كان 2017»
11:39 م
التفاصيل
عاجل.. "السيسي" يشكر المنتخب: فزتم بتقدير الشعب
11:28 م
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أمم إفريقيا .. الكاميرون تصعق مصر بهدف قاتل وتحرز اللقب الإفريقي
11:06 م
التفاصيل
شاهد.. القوات المسلحة تنشر فيديو "حصاد أسبوعين من مواجهة الإرهاب"
واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني إحكام سيطرتها الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم "يوتيوب" مقطع ...
10:19 م
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شاهد.. كيف احتفل عمرو أديب بهدف النني في شباك الكاميرون
علق الإعلامي عمرو أديب، على هدف محمد النني، لاعب منتخب مصر ومهاجم الأرسنال الإنجليزي
09:55 م
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بالفيديو.. مصر تتلاعب بأسود الكاميرون وتتقدم بهدف النني في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في نهائي الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق محمد النني في الدقيقة 22 بعدما تسلم عمرو وردة الكرة ...
09:52 م
بالصور .. شاهد لحظات انكسار لاعبي الفراعنة عقب خسارة الكان
كوبر : اعتذر للمصريين.. خسرت نهائي أخر.. والإصابات السبب
شاهد.. كيف تسببت سما المصرى في هزيمة المنتخب المصري؟
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عاجل.. "السيسي" يشكر المنتخب: فزتم بتقدير الشعب
أمم إفريقيا .. الكاميرون تصعق مصر بهدف قاتل وتحرز اللقب الإفريقي
شاهد.. القوات المسلحة تنشر فيديو "حصاد أسبوعين من مواجهة الإرهاب"
شاهد.. كيف احتفل عمرو أديب بهدف النني في شباك الكاميرون
بالفيديو.. مصر تتلاعب بأسود الكاميرون وتتقدم بهدف النني في الشوط الأول
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11:31 م
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10:46 م
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10:33 م
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القبض على ضابط سابق صادر ضده أحكام أثناء إنهاء "تراخيص المرور"
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رئاسة وبرلمان
وكيل لجنة التعليم: "طلبنا عقد لقاءات مع المرشحين لوزارتي التعليم والتعليم العالي قبل منحهم الثقة"
قال الدكتور عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة لتعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بضرورة عقد لقاء مع المرشحين لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في حال إجراء ...
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الأخبار
وزير الصحة يعلن الموافقة على طلبات نقابة الصيادلة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الموافقة عن طلبات نقابة الصيادلة بعد عدة التفاوض مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان والدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة مساء اليوم الأحد. وتقدم نقيب الصيادلة ...
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رياضة
بالصور .. شاهد لحظات انكسار لاعبي الفراعنة عقب خسارة الكان
لحظات عصيبة عاشها لاعبو المنتخب الوطني المصري، عقب الخسارة أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، ببطولة الأمم الإفريقية...
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بالفيديو.. طائرات أردنية تقصف مواقع لـ«داعش» جنوب سوريا
في حوار لـ"الدستور".. نائب رئيس البنك الأهلي: 4.22 مليار دولار حصيلة «التعويم»
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بالفيديو.. وزير الرياضة لأشبال "غانا والكاميرون": "كدا كدا هنكسبكم"
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القبض على ضابط سابق صادر ضده أحكام أثناء إنهاء "تراخيص المرور"
ألقى ضباط مباحث مرور القاهرة، القبض على ضابط سابق في أثناء وجوده داخل وحدة مرور لإنهاء تراخيص سيارة.
ضبط حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة في النهضة
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المرأة و الصحة
بدل ما تلف على الدكاترة.. أطعمة تحميك من "تليف الكبد"
جهاز الكبد واحد من أهم أعضاء الجسم، فهو المسئول الأول على هضم الدهون التي يسبب تراكمها اكتساب مزيد من الوزن، وكذلك طرد السموم من الدم، ولا يعلم الكثير أن الكبد يحتاج إلى تدعيمه ببعض الأطعمة التي تزيد ...
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إقتصاد
بيع حصة «المركزي» بـ«العربى الإفريقي» ودولار الموازنة بـ18
قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن مسئولى إدارة ملف بيع حصة البنك المركزى المصرى فى البنك العربى الإفريقى انتهت إلى بيع الحصة البالغة نحو 49% لمستثمر استراتيجى هو الشريك الكويتى، «الهيئة العامة ...
75 مليار جنيه.. إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي
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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. وارتفاع جماعى للمؤشرات
البومات الصور
بالصور.. زفة بلدي وفرح بالمنيا عقب استرداد جمعية زراعية اُنشأت في عهد عبد الناصر
أقام فلاحو قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا زفة بلدي وفرح، وقاموا بذبح عجل، بعد رد الجمعية التي أنشئت في عهد الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر بعد محاولة أحد الأشخاص من خارج القرية وضع يده ...
بالصور.. الإسكندرية تودع رابع ضحايا "رحلة الموت" بمقابر العمود
شيع المئات من أهالى الإسكندرية، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، جنازة عمر علاء الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلية بجامعة الإسكندرية، الذى لقى مصرعه ونحو 9 آخرين فى حادث إنقلاب أتوبيس بمدينة نويبع ...
بالصور.. افتتاح معرض الخير للملابس ملوي بالمنيا
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، عن افتتاح معرض الخير للملابس والذي تنظمه الوحدة المحلية بالتعاون مع الشباب والرياضة بملوي، حيث يستمر المعرض حتى الخميس القادم بقاعة المؤتمرات بمقر مجلس ...
بالصور.. مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" تصل الحمام والعلمين بتخفيض 30%
أفتتح اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اليوم السبت، منافذ توزيع السلع التموينية المخفضة بنسبة 30% ، في إطار مبادرة "مطروح تحارب الغلاء". وتفقد المحافظ منافذ التوزيع بمدن شرق مطروح " العلمين والحمام ...
فن
شاهد.. كيف تسببت سما المصرى في هزيمة المنتخب المصري؟
عبرت الفنانه سما المصري، عن حزنها الشديد بعد خسارة منتخب مصر في نهائي بطولة إفريقيا..
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نشرة الصحافة العبرية.. حماس ترحّب بـ"وساطة القاهرة" مع إسرائيل.. لقاء سري بين "الموساد"ومستشاري ترامب.. والغاز الإسرائيلي في أنابيب تركيا
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مرشحة لرئاسة فرنسا تتعهد بسحب جواز السفر ممن "يهددون الأمن"
محافظات
الحزن يخيم على جماهير الأقصر عقب خسارة المنتخب
سيطرت حالة من الحزن على جماهير محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، عقب خسارة المنتخب أمام نظيره الكاميروني في لقاء نهائي كأس الأمم الأفريقية. وكان العشرات الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، قد توافدوا على ...
غدا.. وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يزوران الإسماعيلية
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