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الدستور الورقي
القاهرة : الأحد 01 يناير 2017
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آخر الأخبار
بالصور.. كليك والحريري وندى يشعلون حفل رأس السنة
11:13 ص
الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي لـ"الدستور " تعطل "العقل الإسلامي" وغياب المرجعيات العلمية الراشدة تسببا في نمو ظاهرة الأفكار المتشددة
11:11 ص
اليوم .. انطلاق دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء
11:09 ص
غلق نفق "زهراء المعادي" بسبب أعمال التطوير
11:06 ص
شاهد.. محاولة انتحار جماعي في مترو بالصين
11:03 ص
دراسة أمريكية : تعاطى الحشيش يعوق التدفق الطبيعى والسيلم للدم للمخ
11:01 ص
بالصور.. اجتماع تنسيقى لبحث استعدادات ماراثون دولي في الأقصر
11:01 ص
اغتيال وزير البيئة البوروندى
10:58 ص
فيديو.. عواصم العالم تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2017
10:58 ص
اليوم..إنطلاق معسكر الفراعنة
10:56 ص
19 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أكتوبر 2016
10:55 ص
"تناغم" إيقاعات لونية تعزفها ريشة أيمن طاهر بقاعة الباب
10:53 ص
سقوط بقال تمويني يبيع السلع المدعمة بالسوق السوداء بالقليوبية
10:53 ص
بالصور.. هاني شاكر يتألق في حفل رأس السنة
10:52 ص
2 أبريل.. طعن "أحمد ناجي" على حبسه في خدش الحياء
10:51 ص
برتوكول تعاون بين يونليفر ورجال أعمال إسكندرية لتوفير 100 فرصة عمل للمرأة المعيلة
10:50 ص
الرئيس السوداني يعلن وقف إطلاق النار لتعزيز أجواء الوفاق الوطني
10:49 ص
اقتصادى: شركات قطاع الأعمال العام عصب الاقتصاد ووسيلة ضبط الأسواق فى 2017
10:48 ص
بالفيديو.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: واقعة الرشوة لم تحدث من قبل
10:47 ص
التفاصيل
وزير التعليم: امتحانات الثانوية بنظام "البوكليت" هذا العام
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية
11:12 ص
التفاصيل
شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة الهجوم على الملهى الليلي بإسطنبول
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول.
11:08 ص
التفاصيل
بدء التحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة في "رشوة اللبان"
بدأ المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاته الموسعة مع المستشار
11:04 ص
التفاصيل
النيابة الإدارية تحظر على مستشاريها التحدث بالسياسة
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، الأحد، عن حرصها الدائم على حياديتها كهيئة قضائية مستقلة،
10:54 ص
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ننشر أسعار سلع جديدة أضيفت على بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين،
10:48 ص
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متحدث عسكري جديد لـ"القوات المسلحة"
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، قرار تصديق الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع
09:36 ص
التفاصيل
المرور: سيولة بمعظم المحاور.. وغلق نفق "زهراء المعادي"
قال المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، إن هناك سيولة مرورية على
09:02 ص
التفاصيل
جولة الصحافة.. "تيران وصنافير" و"كارت البنزين الذكي" يتصدران صفحات الجرائد القومية
تصدرت عدة قضايا محلية وإقليمية عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم جاء في مقدمتها توجيه
08:57 ص
التفاصيل
تهديد جديد من "كوريا الشمالية".. "الزعيم": بيونج يانج أصبحت "قوة نووية"
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أن بلاده باتت في المراحل الأخيرة من تطوير صاروخ باليستي
08:48 ص
التفاصيل
الكونغو: وثيقة مشتركة بين الحزب الحاكم والمعارضة تطالب الرئيس بالتنحي
وقع قادة المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع حزب الرئيس جوزيف كابيلا اتفاقا يدعو الأخير للتنحي
08:46 ص
وزير التعليم: امتحانات الثانوية بنظام "البوكليت" هذا العام
شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة الهجوم على الملهى الليلي بإسطنبول
بدء التحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة في "رشوة اللبان"
النيابة الإدارية تحظر على مستشاريها التحدث بالسياسة
ننشر أسعار سلع جديدة أضيفت على بطاقات التموين
متحدث عسكري جديد لـ"القوات المسلحة"
المرور: سيولة بمعظم المحاور.. وغلق نفق "زهراء المعادي"
جولة الصحافة.. "تيران وصنافير" و"كارت البنزين الذكي" يتصدران صفحات الجرائد القومية
تهديد جديد من "كوريا الشمالية".. "الزعيم": بيونج يانج أصبحت "قوة نووية"
الكونغو: وثيقة مشتركة بين الحزب الحاكم والمعارضة تطالب الرئيس بالتنحي
أهم الأخبار
آخر الأخبار
10:45 ص
فيديو.. الصحة: أمراض الأدوية المزمنة لن تخضع لزيادة الأسعار
10:31 ص
"الدستور" تنشر أخطر خرائط المؤامرة الدولية: الغرب يدعم التنظيمات المسلحة بـ550 مليون قطعة سلاح.. والإرهاب يقتل 19 ألف ضحية في 9500 هجمة في عام واحد
04:36 ص
اليوم.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية لبعض المؤسسات المصرفية
03:37 ص
اليوم.. قبول 6 دفعات للدبلومات الفنية بالجامعة العمالية بحد أدنى 55%
03:35 ص
اليوم.. النيابة تستمع لأقوال طبيب سادس متهم فى قضية بيع الأطفال
11:13 ص
بالصور.. كليك والحريري وندى يشعلون حفل رأس السنة
11:11 ص
الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي لـ"الدستور " تعطل "العقل الإسلامي" وغياب المرجعيات العلمية الراشدة تسببا في نمو ظاهرة الأفكار المتشددة
11:09 ص
اليوم .. انطلاق دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء
11:06 ص
غلق نفق "زهراء المعادي" بسبب أعمال التطوير
11:03 ص
شاهد.. محاولة انتحار جماعي في مترو بالصين
فيديو بوك
شاهد.. محاولة انتحار جماعي في مترو بالصين
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الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي لـ"الدستور " تعطل "العقل الإسلامي" وغياب المرجعيات العلمية الراشدة تسببا في نمو ظاهرة الأفكار المتشددة
"الدستور" تنشر أخطر خرائط المؤامرة الدولية: الغرب يدعم التنظيمات المسلحة بـ550 مليون قطعة سلاح.. والإرهاب يقتل 19 ألف ضحية في 9500 هجمة في عام واحد
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انتقد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، مشكلة نقص الأدوية المهمة من..
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السادات: قانون "الهيئات القضائية" أزمة جديدة نحن فى غنى عنها
الأخبار
وزير التعليم: امتحانات الثانوية بنظام "البوكليت" هذا العام
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية
جولة الصحافة.. "تيران وصنافير" و"كارت البنزين الذكي" يتصدران صفحات الجرائد القومية
اليوم.. قبول 6 دفعات للدبلومات الفنية بالجامعة العمالية بحد أدنى 55%
غدا.. أولى ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بوزارة العدل
اليوم.. التموين تطرح "فول وعدس" على البطاقات بتخفيضات 50%
خبراء الأرصاد يحذرون من طقس اليوم
تحسن الحالة الصحية لحبيب العادلي
رياضة
اليوم .. انطلاق دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء
ينطلق اليوم ، الأحد، دوري مراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء في نسختة الرابعة ،بمشاركة 12 مركز شباب خلال العام الحالي 2017 .
اليوم..إنطلاق معسكر الفراعنة
الأهلي يطالب الجبلاية بفتح باب القيد
الأهلي يسافر للسعودية 25 يناير إستعدادًا للزمالك في السوبر المصري
رئيس الزمالك ينتظر قرار محمد حلمي لحسم الشكل النهائي للجهاز المعاون
الفيديو
بالفيديو..قوات الأمن تغلق الطرق المؤدية للنادي الأهلي
بالفيديووالصور.. محافظ المنيا يتفقد مصنع أسيك لإنتاج الأسمنت الرمادي بالشيخ فضل
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بث مباشر لمباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي
شاهد.. التحفظ على 10 أطنان من الدقيق المدعم بقنا
بالفيديو..قوات الأمن تغلق الطرق المؤدية للنادي الأهلي
بالفيديووالصور.. محافظ المنيا يتفقد مصنع أسيك لإنتاج الأسمنت الرمادي بالشيخ فضل
شاهد.. اغتصاب في حضرة الابنة.. سائق توك توك يخطف سيدة ويعتدي عليها في الزراعات و"المطواة" على رقبة الطفلة
أستاذ جغرافية الطاقة المتجددة المساعد بالأزهر لـ "الدستور".. العالم العربي هو المالك للطاقات التقليدية والمتجددة على مدار تاريخه.. لدينا طاقة شمسية غير مستغلة تكفي مصر ويمكن تصديرها للخارج
بث مباشر لمباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي
شاهد.. التحفظ على 10 أطنان من الدقيق المدعم بقنا
حوادث
غلق نفق "زهراء المعادي" بسبب أعمال التطوير
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوزارة الداخلية، عن غلق نفق "زهراء المعادي"،
بدء التحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة في "رشوة اللبان"
النيابة الإدارية تحظر على مستشاريها التحدث بالسياسة
سقوط بقال تمويني يبيع السلع المدعمة بالسوق السوداء بالقليوبية
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دراسة أمريكية : تعاطى الحشيش يعوق التدفق الطبيعى والسيلم للدم للمخ
حذرت دراسة حديثة من تعاطى الحشيش لدوره السلبى فى إعاقة التدفق الطبيعى والسليم إلى خلايا المخ ، وهو ما يؤثر سلبا على الذاكرة والقدرة على التفكير .
الحفاظ على اللياقة قد يخفض خطر الإصابة بسلس البول
أنجولا تصدر كميات من خشب "البقم" للصين وتركيا
ماليزيا: إلغاء تراخيص سفن الصيد لآثارها السلبية على البيئة البحرية
"البنتاجون" يحذر الجنود من خطر مشروبات الطاقة على أجسامهم
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19 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أكتوبر 2016
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة
برتوكول تعاون بين يونليفر ورجال أعمال إسكندرية لتوفير 100 فرصة عمل للمرأة المعيلة
ننشر أسعار سلع جديدة أضيفت على بطاقات التموين
اقتصادى: شركات قطاع الأعمال العام عصب الاقتصاد ووسيلة ضبط الأسواق فى 2017
استقبال 1317 راكبا و تداول 66 شاحنة بميناء نويبع
البومات الصور
"التضامن الاجتماعي": صرف تعويضات لخمسة من مصابي حادث الكنيسة البطرسية
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات لخمسة من مصابي حادث الكنيسة البطرسية
فروق طفيفة في أسعار الدولار في البنوك الأربعة الكبرى في آخر أيام العام
تباينت أسعار الدولار وفقًا للبنوك الأربعة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي) بفروق طفيفة، وذلك خلال التعاملات..
أحمد أيوب: فترة الراحة مهمة جدًا للاعبي الأهلي
أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى ان فوز الاهلى على الزمالك 2-صفر فى لقاء القمة يوم الخميس الماضى كان خطوة مهمة نحو الحفاظ على صدارة الدوري، فضلا عن حصول اللاعبين على دفعة معنوية مميزة ستكون في صالحهم سواء الدوليين مع المنتخب الوطنى او باقى عناصر الفريق.
عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد حادث تصادم قطار العياط
أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها؛ بعد توقفها بسبب حادث تصادم قطار الركاب..
ثقافة وفن
بالصور.. كليك والحريري وندى يشعلون حفل رأس السنة
أحيا الدجى التركي أحمد كليك والدجى المصري ياسر الحريري، وندى، حفل رأس السنة مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة
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باكستان وأفغانستان تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن
الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة
الرئيس السوداني يعلن وقف إطلاق النار لتعزيز أجواء الوفاق الوطني
اغتيال وزير البيئة البوروندى
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بالصور.. اجتماع تنسيقى لبحث استعدادات ماراثون دولي في الأقصر
عقد اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، الاجتماع التنسيقى الأول لبحث استعدادات إقامة ماراثون الأقصر الدولي المقرر انطلاقه 13 يناير المقبل
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بالفيديو.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: واقعة الرشوة لم تحدث من قبل
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