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بالفيديو.. وزارة الزراعة: لا داعي للقلق من فيروس أنفلونزا الطيور "H5N8" دعى حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين ومربي الطيور، من عدم الذعر والخوف من فيروس أنفلونزا الطيور H5N8، مشيرًا إلى أن الوزراة اتخذت كافة الاحتياطات بالتعاون مع وزارة البيئة. وقال ... 01:57 م

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"الأمور المستعجلة" تقضي بإلغاء فرض الحراسة على نقابة التجاريين قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة هشام النواوي، اليوم الخميس، بقبول استئناف نقيب التجاريين، وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي. يذكر أن الدائرة ... 01:52 م

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"السكان" تواجه تسرب التعليم بتطبيق عقوبة على أولياء الأمور أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، أن الحد من الزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث والعنف ضد المرأة والطفل أساس الإستراتيجية السكانية، لافته أن العقوبات موجودة فى القانون ولكنها لا تنفذ. ... 01:11 م

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السعودية ترحب بمشاركة مصر في مؤتمر الجنادرية بالرياض رحب نائب وزير الحرس الوطني، الشيخ عبد المحسن التويجري، بالمشاركة المصرية لهذا العام، في الدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر الجنادرية. وعقد نائب وزير الحرس الوطني السعودي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع ناصر ... 12:58 م

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"تل أبيب" تستقبل أطفالًا سوريين وتمنحهم الجنسية الإسرائيلية وافق وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، ومنحهم الجنسية الدائمة. ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزير الداخلية بارك سيري تأكيده الخطة ... 12:48 م

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نيابة مصر القديمة تستمع لأقوال ممرض بالقصر العيني في حريق مبنى العلاج الاقتصادي استمعت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، إلى أقوال ممرض مستشفي القصر العيني المشرف يوم واقعة حرق مبنى العلاج الاقتصادي الخاص بعلاج المرضى النفسيين والمدمنين. وأضاف أنه أنقذ 3 مرضى كانوا ... 12:48 م

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"حق الشهيد 3" تواصل حملاتها على الإرهاب بسيناء شنت قوات الجيش اليوم الخميس، حملة عسكرية موسعة تستهدف العناصر المتشددة من تنظيم أنصار بيت المقدس جنوبي العريش بمحافظة شمال سيناء. وأعلنت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز" أن الجيش المصري واصل حملة "حق ... 12:42 م

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إحالة مدير مدرسة للمحاكمة العاجلة لتسريبه امتحانات "الابتدائية" في بورسعيد أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية "م.خ" مدير مدرسة الأمين الابتدائية بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية لتسريبه امتحانات الابتدائية في بعض مدارس إدارة شمال بورسعيد التعليمية، عن ... 12:42 م

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"فيفا" يشيد بأداء منتخب مصر أمام غانا: عودة التألق لنجوم الفراعنة أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء المنتخب المصري؛ بعد فوزه على منتخب غانا بهدف نظيف، وتأهله إلى ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية 2017، المقامة حاليًا بالجابون حتى يوم 5 فبراير المقبل. ... 12:18 م

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