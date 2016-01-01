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الدستور الورقي
القاهرة : الإثنين 09 يناير 2017
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الزمالك يحصل على موافقة نجم بتروجت للانضمام إلى صفوفه
09:43 م
السفارة الأمريكية في موسكو تعلق عملها بمنح التأشيرات حتى إشعار آخر
09:43 م
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بالفيديو.. الباز: "الدستور" جريدة تأكل من عرق جبينها
نفى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ما تردد من شائعات حول صفقة شراء الجريدة، مؤكدا أنها ليس ليها أساس من الصحة. وقال خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه ...
10:28 م
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"الدستور" في ثوبها الجديد.. الآن
بعد توقف 10 أيام، صدرت جريدة "الدستور" بثوب جديد، تحت قيادة الكاتب الصحفي محمد الباز.
10:21 م
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بالفيديو.. شيريهان تدخل في نوبة بكاء خلال إعلان عودتها للفن
دخلت الفنانة شيريهان في نوبة بكاء، خلال احتفالية عودتها للحياة الفنية
10:08 م
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"الكسب غير المشروع": حبس "اللبان" 15 يومًا في "الرشوة الكبرى"
قرر جهاز الكسب غير المشروع، منذ قليل، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه فى قضية ...
10:05 م
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محمد الباز يكتب.. الوصايا العشر لـ"الدستور" الجديد
من حقك تماماً وصفنا بالجنون . فما الذى يجعلنا نتحمس لبعث الروح من جديد فى عقل وقلب جريدة ورقية، فى وقت تجمع فيه الصحف الورقية أشلاءها التى تبعثرت فى الطرقات بفعل الضغوط الاقتصادية ...
09:55 م
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"عبدالعال" يزور مران المنتخب غدًا على رأس وفد من البرلمان
يترأس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا مساء غد الثلاثاء لحضور مران المنتخب الوطني
09:49 م
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اقرأ في "الدستور" غدًا.. تعديل حكومي جديد يشمل 13 وزيرًا نهاية يناير
تنشر جريدة الدستور في عددها الصادر صباح غد الثلاثاء، في ثوبها الجديد تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب تحت عنوان "تعديل حكومي جديد يشمل 13 وزيرًا نهاية يناير".
09:05 م
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ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس في الرواية
فاز إبراهيم فرغلي، بجائزة ساويرس في الرواية، عن عمل "معبد أنامل الحرير"، فيما فاز الكاتب أحمد الخميسي في فرع القصة، عن المجموعة القصصية "أنا وأنت"، وذلك فرع كبار الكتاب.
09:17 م
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عاجل.. رونالدو أفضل لاعب في 2016.. ورانيري أحسن مدرب
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، البرتغالي، كرستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب
09:09 م
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شاهد.. هدف محمد فايز صبري الفائز بجائزة "بوشكاش" في 2016
فاز هدف اللاعب محمد فايز صبري، في الدوري الماليزي،
09:19 م
بالفيديو.. الباز: "الدستور" جريدة تأكل من عرق جبينها
"الدستور" في ثوبها الجديد.. الآن
بالفيديو.. شيريهان تدخل في نوبة بكاء خلال إعلان عودتها للفن
"الكسب غير المشروع": حبس "اللبان" 15 يومًا في "الرشوة الكبرى"
محمد الباز يكتب.. الوصايا العشر لـ"الدستور" الجديد
"عبدالعال" يزور مران المنتخب غدًا على رأس وفد من البرلمان
اقرأ في "الدستور" غدًا.. تعديل حكومي جديد يشمل 13 وزيرًا نهاية يناير
ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس في الرواية
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شاهد.. رئيس مجلس إدارة "الدستور" يكشف التفاصيل الكاملة لتعيين "البرادعي" نائبا للرئيس
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بالفيديو.. "الباز": فساد رموز يناير ليس حجة على الثورة
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10:46 م
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"دعم مصر" يدين الهجوم الإرهابي في العريش
أدان ائتلاف "دعم مصر" الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا في العريش، متقدما بخالص العزاء لأهالي الشهداء وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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"الدستور" في ثوبها الجديد.. الآن
بعد توقف 10 أيام، صدرت جريدة "الدستور" بثوب جديد، تحت قيادة الكاتب الصحفي محمد الباز.
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رانييري يعلق على فوزه بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2016
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بالفيديو والصور ..غادة والي تفتتح وحدتي القسطرة والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة عين شمس
شاهد.. قيادات الشرقية يتوافدون على الكنائس لتهنئة الأقباط بـ"عيد الميلاد"
بالفيديو والصور.. محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
حوادث
"الكسب غير المشروع": حبس "اللبان" 15 يومًا في "الرشوة الكبرى"
قرر جهاز الكسب غير المشروع، منذ قليل، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه فى قضية ...
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أطباء: سن المعاش الجديد في هولندا لا يناسب عمال الأعمال اليدوية
حذر الأطباء العاملون في الشركات الهولندية، من أن العديد من الأشخاص الذين يمارسون أعمالا يدوية لن يكون بمقدورهم الاستمرار في العمل عندما يزيد سن المعاش في الدولة. وذكرت رابطة أطباء الشركات، أن العمل ...
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الإحصاء: انخفاض عدد عقود الزواج خلال العام الماضي بنسبة 20%
كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن انخفاض معدلات الزواج والطلاق في مصر خلال شهر أغسطس من عام 2016 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.
الإحصاء: 612 مليون جنيه تكاليف العلاج على نفقة الدولة في أكتوبر الماضي
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الحكومة تعيد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية
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ألتقى النائب محمد سليم نائب كوم أمبو بأسوان، بعدد من المزارعين داخل مصنع سكر كوم أمبو بعد تعدد الشكاوي من ميزان قصب السكر داخل المصنع..
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تفقد صباح اليوم، الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير العمل..
بالصور.. متابعة أعمال التكريك ببوغاز عزبة البرج في دمياط
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درة: "حضن شيريهان لن أنساه"
عبرت الفنانة التونسية درة، عن حبها الكبير للفنانة شيريهان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعودة شيريهان
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