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"كوشة نصف النهائي".. عريس يشاهد مباراة الفراعنة داخل قاعة زفافه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لشاب مقيم فى مدينة بنها بالقليوبية 10:23 م

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رسميًا..كهربا يغيب عن المنتخب الوطني في النهائي حصل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم المنتخب الوطني على الإنذار الثاني في مباراة بوركينا فاسو بنصف نهائي أمم إفريقيا 2017. 10:20 م

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أماني الخياط تدافع عن "سيارات عبدالعال":"لحمايته من إرهاب الإخوان" برّرت الإعلامية أماني الخياط، واقعة شراء مجلس النواب لـ 3 سيارات مصفّحة بقيمة 18 مليون جنيه 10:01 م

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أمم إفريقيا.. شوط أول سلبي بين مصر وبوركينا فاسو انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الدور نصف النهائي ببطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وأهدر لاعبو المنتخب الوطني أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق ... 09:52 م

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بث مباشر لمباراة مصر وبوركينا فاسو ينقل لكم "الدستور" بثًا مباشرًا لمباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها بعد قليل في نصف نهائي أمم إفريقيا 2017. 08:05 م

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فيديو.. البرادعي يكشف موعد عودته لمصر نشرت فضائية "التليفزيون العربي" البرومو الترويجي للحلقة الخامسة والأخيرة من الحوار الذي أجرته مع الدكتور محمد البرادعي 08:44 م

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حكم بتجريم الصفحات المحرضة على فيسبوك أودعت الدائرة الخامسة «إرهاب الجيزة»، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر سعيد موسى، حيثيات حكمها فى القضية رقم «17497 لسنة 2016»، الخاصة بسجن المتهم «هشام سمير عبدالفتاح» 5 سنوات وتغريمه مائتى ... 08:05 م

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وفد أمني من حماس يتوجه إلى القاهرة.. والحركة تقدم فروض الطاعة أعلن مصدر من حركة حماس، إن وفدا أمنيا من حماس توجه إلى القاهرة عبر معبر رفح البرى، حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال المصدر، إن الزيارة تأتى فى إطار استكمال القاءات، التى بدأها نائب رئيس ... 07:56 م

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الأمن يحبط خطة أولتراس نهضاوي لحرق نادي الشرطة بالجزيرة شفت مصادر أمنية عن خطة وضعتها عناصر «أولتراس نهضاوى » التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستهدف نادى الشرطة بالجزيرة، بعد رفض وزارة الداخلية طلب أولتراس أهلاوى، لإحياء ذكرى ما يسمى بمذبحة بورسعيد، فى ... 07:28 م

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