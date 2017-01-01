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"الناتو" منزعج من "ترامب" أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن انزعاج وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول الحلف. وكان ترامب قد قال إن الحلف قد عفا عليه ... 06:14 م

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محمد الباز يكتب.. ماذا فعلت فينا تيران وصنافير؟ مخطئ من يعتقد أن قضية تيران وصنافير تتعلق بمسألة الأرض التي هي عرضنا ليست قضية سياسية. فلسنا أمام جبهتين، جبهة تنازلت عن الأرض، وجبهة أخرى تجاهد من أجل الحفاظ عليها، فالجبهة الأولى التي تتمثل في ... 05:31 م

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بث مباشر.. كوت ديفوار وتوجو في كأس الأمم الأفريقية يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لمباراة كوت ديفوار وتوجو في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية. 05:18 م

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رئيس محكمة تيران وصنافير يكشف حقيقة تصريحاته نفي المستشار أحمد الشاذلي، إدلائه بأي أحاديث صحفية لأي موقع أو جريدة إخبارية، اليوم (الاثنين)، حول حكم "تيران وصنافير". وأشار الشاذلي، في تصريحات صحافية، إلى أن الحكم صدر من على منصة القضاء، وتم نشر ... 05:02 م

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مصادر برلمانية تكشف لـ"الدستور" أهم ملامح قانون العمل الجديد.. يلغي الواسطة و"استمارة 6".. ويعزز الاستثمار.. ويقضي على التقاعس 04:47 م

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شاهد.. طلاب مدرسة إسنا الثانوية بالنواصر يؤدون الامتحانات "على الأرض" سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بقرية النواصر، التابعة لمجلس قروي النجوع، بمدينة إسنا جنوب الأقصر؛ بعد اضطرار أبناءهم إلى أداء الامتحان "على الأرض" نتيجة قلة ... 04:33 م

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بالصور.. ثورة غضب في المملكة بعد حكم "مصرية" تيران وصنافير.. وكتاب سعوديون: "الأحكام المحلية لن تفلح" أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. ودشن النشطاء في المملكة هاشتاج بعنوان "تيران وصنافير سعودية" ... 04:29 م

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فيديو.. وزير التموين يكشف حقيقة تعديل نظام صرف السلع على البطاقات طمأن محمد علي مصيلحي، وزير التموين، مستحقي الدعم، باستمرار نفس الأنظمة المتبعة في الوزارة، مؤكدًا أن كل السلع متوفرة. وقال مصيلحي- خلال مقابلة مع قناة "dmc"-: "كل السياسات القديمة بالنسبة للدعم ... 04:12 م

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تأييد حبس ضابط شرطة فى الاعتداء علي مستشار بالإسكندرية قضت محكمة جنح سيدي جابر، برئاسة المستشار خالد عبد الفتاح، بتأييد حكم أول درجة بحبس ضابط شرطة بمديرية أمن الاسكندرية، شهرا وكفالة 200 جنيه وتغريمه 5000 جنيه، بعد اتهامه بالاعتداء علي قاضي بهيئة قضايا ... 03:54 م

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